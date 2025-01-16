В Украине с 1 сентября изменится сертификация учителей — Finance.ua

В Украине с 1 сентября изменится сертификация учителей Сегодня 09:13 — Казна и Политика

В Украине с 1 сентября изменится сертификация учителей

Кабмин внес изменения в Положение о сертификации педагогических работников. Об этом сообщило Министерство образования и науки.

Новая редакция положения регулирует процедуру сертификации и учитывает предложения участников сертификации и экспертов. В частности, позволяет обжаловать результаты изучения практического опыта, а также регулирует действие сертификата, что влияет на получение доплаты.

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В МОН отметили, что новая редакция положения начнет действовать с 1 сентября. До этого времени специалисты разработают проекты порядка регистрации и положения об апелляционной комиссии при ГСКО.

Новая редакция касается следующих аспектов сертификации:

организации независимого тестирования участников сертификации;

самооценки собственного педагогического мастерства;

изучения практического опыта работы;

функций, за которые отвечают МОН, ГСКО и его территориальные органы, Украинский и региональные центры оценивания качества образования;

сроков, в которые педагоги получат сертификаты и могут подать апелляцию в случае недовольства оценкой экспертов, изучавших их практический опыт.

Что именно изменится в сертификации с 1 сентября 2025 года

Принять участие в сертификации смогут педагоги, на момент регистрации имеющие соответствующую педагогическую нагрузку не менее 0,25 тарифной ставки по дисциплине, по которой желают пройти сертификацию.

Педагоги, которые откажутся продолжать участие в сертификации на одном из этапов, будут вправе повторно пройти сертификацию в следующем году.

Участники сертификации смогут оспорить результаты изучения экспертами их практического опыта. Это можно будет сделать в течение 3 календарных дней после получения экспертного заключения.

Новая редакция четко устанавливает срок начала действия сертификата во избежание ожидания между его получением и началом выплаты 20% надбавки. В частности, сертификат будет действовать в течение 3 лет, начиная с 1 января года, следующего после успешного прохождения сертификации. Например, сертификат учителя, завершившего сертификацию в декабре 2025 года, будет действовать с 1 января 2026 года по 1 января 2029 года.

Установлено, что независимое тестирование проводится в бумажной форме и/или в форме компьютерного тестирования.

Установлена ​​процедура подготовки экспертов. Ими могут быть педагогические, научно-педагогические сотрудники учебных заведений и другие лица с опытом педагогической деятельности не менее 5 лет. Только тех экспертов, которые успешно прошли обучение, будут привлекать к проведению сертификации.

Если педагог находится в списках экспертов, изучающих практический опыт работы участников сертификации, руководитель учебного заведения должен обеспечить замену этого педагога на момент его привлечения. Список утверждает ГСКО.

Определено, что администрация учебного заведения должна поддерживать педагогов, изъявивших желание пройти сертификацию, и способствовать этому.

Положение согласовано с законодательством и другими актами, в частности Законом Украины «О публичных электронных реестрах» и Положением об аттестации педагогических работников.

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