Что такое свидетельство о работе в Польше — Finance.ua

Что такое свидетельство о работе в Польше
Один из документов, получаемых работником при смене работы — это свидетельство о работе.
Издание UAinKrakow.pl объяснило, что это за свидетельство и какая информация должна быть указана в этом документе.
Что такое свидетельство о работе
Свидетельство о работе (świadectwo pracy) — это документ в Польше, который работодатель выдает работнику (или письменно уполномоченному лицу) в двух случаях:
- закончился договор о работе (Umowa o pracę);
- прекратились трудовые отношения.
Свидетельство о работе — это информация о работнике от работодателя. Это аналог трудовых книжек, распространенных в Украине.
Свидетельство о работе выглядит следующим образом: шаблон и заполненный образец.
Как украинцам получить свидетельство о работе
Работодатель обязан выдать документ в день расторжения или окончания действия договора работнику или уполномоченному им лицу.
Если работодатель в последний день работы не может выдать свидетельство по объективным причинам, то он должен отправить его по почте или другим способом в течение семи дней.
Где понадобится свидетельство о работе
Свидетельство о работе необходимо для того, чтобы:
- рассчитать эквивалент за неиспользованный отпуск;
- определить размер ежегодного отпуска у нового работодателя;
- посчитать страховой стаж работника в Заведении социального страхования (ZUS);
- получить право на пособие по безработице в Службе занятости (Urząd Pracy);
- новому работодателю узнать о правах и привилегиях, которыми пользовался работник во время предыдущей работы.
Какую информацию содержит свидетельство
В свидетельстве о работе должна содержаться информация о трудовой деятельности работника на конкретной должности в указанный период. Об этом говорится в статье 97 § 2 Кодекса труда.
В документе должны быть такие данные, как:
- время работы работника;
- названия занимаемых должностей;
- количество предоставленных отпусков и больничных;
- размер ставки в злотых в час или сумма оклада;
- обстоятельства прекращения работы;
- данные, необходимые для определения прав и социальной защиты работника.
Кроме того, в свидетельстве может быть следующая дополнительная информация (по желанию работодателя или работника):
- квалификации, полученные работником за период работы;
- использованный отпуск без сохранения заработной платы;
- использованный отпуск по уходу за ребенком;
- период действительной военной службы или ее альтернативных форм;
- период выполнения работ в особых условиях или особого характера;
- неуплаты взносов в течение периода работы, охватывающего свидетельство о работе;
- наложение ареста на вознаграждение за работу согласно положению об исполнительном производстве.
Как восстановить свидетельство о работе
Бывший работник вправе получить дубликат свидетельства. Он может устно или в письменном виде обратиться с такой просьбой.
Если компании, в которой вы работали, больше не существует, восстановить свидетельство о работе можно через ZUS, ведь там хранится архивная информация о местах работы людей.
Также с запросом можно обратиться в государственный архив по месту работы. Там документы хранятся 50 лет с момента прекращения работы.
Если обнаружили ошибку
Работник может потребовать исправить в свидетельстве ошибки или ложной информации. Сделать это можно в течение 14 дней с момента получения документа.
Работодатель также может обойти вниманием требование работника об исправлении ошибки. О негативном рассмотрении заявления об исправлении работодатель уведомляет работника в бумажной или электронной форме в течение семи дней со дня получения заявления.
Что делать, если вам не выдали свидетельства о работе
Если работодатель намеренно или случайно не выдает свидетельство о работе, работник может обратиться в Инспекцию труда с жалобой или в Трудовой суд (Sąd pracy) с иском об обязательстве работодателя выдать документ.
Работник может потребовать компенсацию, если свидетельство выдали несвоевременно или с ошибкой. Размер компенсации по этой причине равен размеру пособия на время безработицы.
В Кракове подать жалобу в Окружную инспекцию труда можно:
- по адресу plac Szczepański 5, с понедельника по пятницу с 7:00 до 15:00;
- онлайн через e-skarga
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