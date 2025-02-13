Что такое свидетельство о работе в Польше — Finance.ua

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Что такое свидетельство о работе в Польше

Мир
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Что такое свидетельство о работе в Польше
Что такое свидетельство о работе в Польше
Один из документов, получаемых работником при смене работы — это свидетельство о работе.
Издание UAinKrakow.pl объяснило, что это за свидетельство и какая информация должна быть указана в этом документе.

Что такое свидетельство о работе

Свидетельство о работе (świadectwo pracy) — это документ в Польше, который работодатель выдает работнику (или письменно уполномоченному лицу) в двух случаях:
  • закончился договор о работе (Umowa o pracę);
  • прекратились трудовые отношения.
Свидетельство о работе — это информация о работнике от работодателя. Это аналог трудовых книжек, распространенных в Украине.
Свидетельство о работе выглядит следующим образом: шаблон и заполненный образец.

Как украинцам получить свидетельство о работе

Работодатель обязан выдать документ в день расторжения или окончания действия договора работнику или уполномоченному им лицу.
Если работодатель в последний день работы не может выдать свидетельство по объективным причинам, то он должен отправить его по почте или другим способом в течение семи дней.

Где понадобится свидетельство о работе

Свидетельство о работе необходимо для того, чтобы:
  • рассчитать эквивалент за неиспользованный отпуск;
  • определить размер ежегодного отпуска у нового работодателя;
  • посчитать страховой стаж работника в Заведении социального страхования (ZUS);
  • получить право на пособие по безработице в Службе занятости (Urząd Pracy);
  • новому работодателю узнать о правах и привилегиях, которыми пользовался работник во время предыдущей работы.

Какую информацию содержит свидетельство

В свидетельстве о работе должна содержаться информация о трудовой деятельности работника на конкретной должности в указанный период. Об этом говорится в статье 97 § 2 Кодекса труда.
В документе должны быть такие данные, как:
  • время работы работника;
  • названия занимаемых должностей;
  • количество предоставленных отпусков и больничных;
  • размер ставки в злотых в час или сумма оклада;
  • обстоятельства прекращения работы;
  • данные, необходимые для определения прав и социальной защиты работника.
Кроме того, в свидетельстве может быть следующая дополнительная информация (по желанию работодателя или работника):
  • квалификации, полученные работником за период работы;
  • использованный отпуск без сохранения заработной платы;
  • использованный отпуск по уходу за ребенком;
  • период действительной военной службы или ее альтернативных форм;
  • период выполнения работ в особых условиях или особого характера;
  • неуплаты взносов в течение периода работы, охватывающего свидетельство о работе;
  • наложение ареста на вознаграждение за работу согласно положению об исполнительном производстве.
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Как восстановить свидетельство о работе

Бывший работник вправе получить дубликат свидетельства. Он может устно или в письменном виде обратиться с такой просьбой.
Если компании, в которой вы работали, больше не существует, восстановить свидетельство о работе можно через ZUS, ведь там хранится архивная информация о местах работы людей.
Также с запросом можно обратиться в государственный архив по месту работы. Там документы хранятся 50 лет с момента прекращения работы.

Если обнаружили ошибку

Работник может потребовать исправить в свидетельстве ошибки или ложной информации. Сделать это можно в течение 14 дней с момента получения документа.
Работодатель также может обойти вниманием требование работника об исправлении ошибки. О негативном рассмотрении заявления об исправлении работодатель уведомляет работника в бумажной или электронной форме в течение семи дней со дня получения заявления.
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Что делать, если вам не выдали свидетельства о работе

Если работодатель намеренно или случайно не выдает свидетельство о работе, работник может обратиться в Инспекцию труда с жалобой или в Трудовой суд (Sąd pracy) с иском об обязательстве работодателя выдать документ.
Работник может потребовать компенсацию, если свидетельство выдали несвоевременно или с ошибкой. Размер компенсации по этой причине равен размеру пособия на время безработицы.
В Кракове подать жалобу в Окружную инспекцию труда можно:
  • по адресу plac Szczepański 5, с понедельника по пятницу с 7:00 до 15:00;
  • онлайн через e-skarga
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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