В Германии каждый пятый не имеет средств на недельный отпуск с путешествием — Finance.ua

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В Германии каждый пятый не имеет средств на недельный отпуск с путешествием

Мир
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В Германии каждый пятый не имеет средств на недельный отпуск с путешествием
В Германии каждый пятый не имеет средств на недельный отпуск с путешествием
В Германии каждый пятый среди трудоустроенных не может позволить себе недельный отпуск с поездкой из-за стоимости такого отдыха.
Такие данные опубликовал Федеральный офис статистики на основе исследования EU-SILC об уровне доходов и условиях жизни, сообщает Tagesschau.

Результаты исследования

Пятая часть (21%) опрошенных в Германии работающих граждан утверждают, что по состоянию на прошлый год не могли позволить себе недельный отпуск с путешествием по финансовым причинам. В 2023 году так ответили 23%.

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Доля тех, кому не хватает сбережений на недельный отдых, заметно выше среди родителей-одиночек (38%), а также среди людей без пары (29%).
В целом в ЕС доля тех, для кого недельная поездка слишком дорога, составила 27%.
Другое исследование показало, что более 19% людей, уезжающих в отпуск, очень часто в эти дни болеют и потому не получают полноценного отдыха.
По материалам:
Європейська правда
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