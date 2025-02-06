За какие зарплаты готовы работать украинцы в Польше: исследование — Finance.ua

За какие зарплаты готовы работать украинцы в Польше: исследование Сегодня 14:05 — Личные финансы

За какие зарплаты готовы работать украинцы в Польше: исследование

Исследование финансовых ожиданий граждан Украины относительно оплаты труда в Польше показывает, что только 5% опрошенных устраивает зарплата на уровне минималки, ожидания других — выше.

Об этом пишет inpoland.net.pl

Где и в каких сферах работают украинцы

Украинцы составляют самую большую группу иностранцев, работающих в Польше. По данным GUS, в феврале 2024 более 755 тысяч граждан Украины легально работали в Польше.

Большинство украинцев работают в Мазовецком, Великопольском и Нижнесилезском воеводствах.

Чаще всего они работают в таких областях, как администрация, строительство, промышленность, транспорт и услуги. Однако часть украинцев продолжает работать нелегально.

За какие зарплаты готовы работать в Польше

Последние опросы, проведенные Grupa Progres, свидетельствуют о том, что требования украинцев к зарплате выросли.

Исследование показывает, что только 5% респондентов готовы работать менее чем за 4000 злотых нетто.

В то время как 85% ожидает получать зарплату в диапазоне от 4000 до 7700 злотых нетто.

нетто. 10% рассчитывает на заработок более 7700 злотых.

Ожидания украинцев по поводу платы выше по сравнению с другими иностранцами.

Сейчас средний заработок украинцев в Польше колеблется от 3300 до 5500 злотых нетто. Однако повышение минимальной зарплаты с января 2025 несколько увеличит эти цифры.

Рост финансовых ожиданий украинцев может быть обусловлен несколькими факторами. Многие украинцы имеют высшее образование, что побуждает их искать более оплачиваемые должности. Второй причиной является инфляция — цены повышаются, следовательно, нужно зарабатывать больше. Украинцы стали больше осознавать ценность своих навыков.

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Эксперты считают, что рост зарплатных ожиданий украинцев может оказать значительное влияние на польский рынок труда. По их мнению, работодателям придется увеличивать зарплаты, чтобы привлечь и удержать украинских работников.

Напомним, с 1 января 2025 года работник в Польше, работая полный день, должен получать не менее 4666 злотых (1120 долларов) в месяц. Такова минимальная установленная зарплата в Польше. При этом минимальная зарплата в Украине составляет 8 тысяч гривен, то есть около 190 долларов. После уплаты 18% НДФЛ и 5% военного сбора работник на минималке в Украине получит «на руки» 6160 грн. Поэтому минимальная зарплата в Польше превысила украинскую в шесть раз.

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