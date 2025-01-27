В Польше готовят совершенно новые условия трудоустройства иностранцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Польше готовят совершенно новые условия трудоустройства иностранцев

Личные финансы
2
В Польше готовят совершенно новые условия трудоустройства иностранцев
В Польше готовят совершенно новые условия трудоустройства иностранцев
На заседании Сейма Польши обсуждается миграционный пакет. Среди прочего, законопроект включает изменения в трудоустройстве иностранцев в Польше.
Об этом пишет издание inpoland.
Проект акта об условиях допустимости поручения работы иностранцам будет совершенно новым актом, который заменит, в частности, положения о получении разрешений на работу и деклараций о поручении работы.
Во время работы правительства над проектом больше всего дискуссий было вокруг положения об обязательном трудоустройстве иностранцев на основании трудового договора. Однако все же чиновники изъяли из окончательного варианта документа пункт, вызвавший наибольшее возмущение работодателей. Однако трудоустраивать иностранцев по трудовому договору должны будут агентства по временному трудоустройству.
Читайте также
По мнению экспертов, обязанность трудоустройства иностранцев только на основании трудового договора не учитывает реалий рынка труда.

Что еще нового ждать

Важными новшествами будут:
  • полная электронизация процедур получения разрешений на работу и деклараций (zezwolenie na pracę i oświadczenie o powierzeniu pracy),
  • а также введение перечня предпринимателей, заявки которых будут рассматриваться в первую очередь.
Внедрение этих решений должно ускорить рассмотрение дел о получении разрешений на работу.
Законопроект также усиливает наказание для работодателей за незаконное трудоустройство иностранцев. После вступления изменений в силу штраф за это нарушение будет колебаться в пределах от 3 000 до 50 000 злотых (сейчас 1000 — 30 000 злотых).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.