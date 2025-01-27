В Польше готовят совершенно новые условия трудоустройства иностранцев — Finance.ua

В Польше готовят совершенно новые условия трудоустройства иностранцев Сегодня 08:02 — Личные финансы

В Польше готовят совершенно новые условия трудоустройства иностранцев

На заседании Сейма Польши обсуждается миграционный пакет. Среди прочего, законопроект включает изменения в трудоустройстве иностранцев в Польше.

Об этом пишет издание inpoland

Проект акта об условиях допустимости поручения работы иностранцам будет совершенно новым актом, который заменит, в частности, положения о получении разрешений на работу и деклараций о поручении работы.

Во время работы правительства над проектом больше всего дискуссий было вокруг положения об обязательном трудоустройстве иностранцев на основании трудового договора. Однако все же чиновники изъяли из окончательного варианта документа пункт, вызвавший наибольшее возмущение работодателей. Однако трудоустраивать иностранцев по трудовому договору должны будут агентства по временному трудоустройству.

Читайте также До какого числа в Польше должны выплачивать зарплаты

По мнению экспертов, обязанность трудоустройства иностранцев только на основании трудового договора не учитывает реалий рынка труда.

Что еще нового ждать

Важными новшествами будут:

полная электронизация процедур получения разрешений на работу и деклараций (zezwolenie na pracę i oświadczenie o powierzeniu pracy),

а также введение перечня предпринимателей, заявки которых будут рассматриваться в первую очередь.

Внедрение этих решений должно ускорить рассмотрение дел о получении разрешений на работу.

Законопроект также усиливает наказание для работодателей за незаконное трудоустройство иностранцев. После вступления изменений в силу штраф за это нарушение будет колебаться в пределах от 3 000 до 50 000 злотых (сейчас 1000 — 30 000 злотых).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.