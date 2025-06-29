Какая страна лидирует по количеству миллионеров в мире — Finance.ua

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Какая страна лидирует по количеству миллионеров в мире

Мир
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Какая страна лидирует по количеству миллионеров в мире
Какая страна лидирует по количеству миллионеров в мире
В общей сложности только 1,6% людей в мире являются миллионерами. В то же время более 80% людей в мире владеют активами стоимостью менее 100 тыс. долларов.
Об этом свидетельствуют данные Глобального отчета о богатстве швейцарского банка UBS, сообщает Reuters.
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Больше всего миллионеров проживает в Соединенных Штатах Америки — 379 тыс. человек, что составляет 40% от всего количества в мире. Это означает, что более тысячи американцев становились миллионерами.

Почему в США богатеют быстрее всего

Как сообщается, причинами столь стремительного роста богачей в Америке является стабильность доллара, который остается главной резервной валютой в мире.
Также на это влияет рост финансовых рынков, что увеличивает прибыль инвесторов.
Еще одним фактором, который следует выделить, является широкий выбор инвестиционных инструментов — от акций и облигаций до стартапов.
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Благодаря этому общий объем частного богатства в Штатах вырос на 11% за 2024 год, когда мировой средний показатель составил всего 4,6%.

Какая ситуация с богачами в мире

Как отмечают аналитики, несмотря на отставание по количеству миллионеров, Китай превосходит США по количеству людей, имеющих чистый капитал в диапазоне от 100 тыс. до 1 млн долларов.
В Европе, Африке и Ближнем Востоке также фиксируется рост финансовых активов граждан после спада 2022 года. Тем не менее, темпы роста уступают как США, так и Китаю.

Сколько миллионеров в Украине

В 2025 году более 17 тысяч украинцев задекларировали доход более миллиона гривен.
По сравнению с прошлым годом количество официальных миллионеров выросло на 1,3 тысячи. Итого они задекларировали 254 миллиарда гривен доходов.
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По материалам:
Телеканал 24
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