Почти все миллионеры: министры правительства Франции показали свои состояния — Finance.ua

Почти все миллионеры: министры правительства Франции показали свои состояния 13.06.2025, 00:34 — Мир

Почти все миллионеры: министры правительства Франции показали свои состояния

Министр промышленности Марк Ферраччи и министр экономики Эрик Ломбар являются мультимиллионерами, имея самые большие чистые активы среди членов нынешнего правительства, возглавляемого Франсуа Байру. В то же время самым бедным оказался министр юстиции Жеральд Дарманен.

Декларации об имуществе министров, заместителей министров и государственных секретарей были обнародованы на сайте Высшего органа по прозрачности публичной жизни.

Министр промышленности Марк Ферраччи задекларировал состояние в размере почти 23 миллионов евро, большую часть которого он получил от акций бухгалтерской и управленческой консалтинговой фирмы, возглавляемой его отцом. Эрик Ломбар, министр экономики, владеет недвижимостью и акциями почти на 21 миллион евро, задекларировал более 11 миллионов евро в виде акций консалтинговой фирмы и более 8 миллионов евро в виде недвижимости.

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Третьей самой богатой в правительстве является министр культуры Рашида Дати — почти 6 миллионов евро чистыми. Совокупный чистый капитал министра Европы и иностранных дел Жана-Ноэля Барро оценивается в около 5 млн евро, из которых в недвижимости примерно 2 миллиона.

Сам премьер-министр — Франсуа Байру — задекларировал чуть больше 1,3 миллиона евро активов, преимущественно состоящих из недвижимости.

Самый маленький чистый капитал имеет Жеральд Дарманин — министр юстиции обнародовал сумму в 77 821 евро.

Если сложить сумму активов всех правительственных капиталов и разделить на 36 деклараций — именно столько было подано — то в среднем каждый член правительства является уверенным миллионером, имея примерно 2,6 млн евро.

Укрінформ По материалам:

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