Испанских миллионеров стало меньше, но их совокупное состояние выросло — Finance.ua
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Испанских миллионеров стало меньше, но их совокупное состояние выросло

Мир
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Испанских миллионеров стало меньше, но их совокупное состояние выросло
Испанских миллионеров стало меньше, но их совокупное состояние выросло
По данным Исследовательского института Capgemini, количество состоятельных жителей Испании (high-net-worth individual — HNWI) немного уменьшилось — с 250 600 в 2023 году до 246 600 в 2024 году.
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Но при этом общий объем их благосостояния вырос на 1% - до 644,7 млрд евро.
Напомним, чтобы лучше справиться с жилищным кризисом, Испания решила прекратить свою программу «Золотая виза» с апреля 2025 года.
Но отмена программы «Золотая виза» в Испании не помешает богатым иностранным гражданам покупать элитные дома, поскольку они больше заинтересованы в выгодных инвестициях, а не в проживании, считают некоторые эксперты по недвижимости.
Наиболее востребованным вариантом этой программы является вариант инвестиций в недвижимость, предлагающий проживание в обмен на приобретение недвижимости стоимостью 500 000 евро или больше.
Кроме того, после решения об отмене программы «Золотая виза» испанские власти обнародовали планы ввести налог до 100% на стоимость недвижимости, купленной не гражданами ЕС.
Несмотря на новые изменения, объявленные правительством Испании, эксперты по недвижимости сообщили, что отмена этого варианта визы не сделает недвижимость более доступной.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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