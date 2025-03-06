Доплата 1 тис. грн вчителям: у Міносвіти зробили уточнення — Finance.ua

Доплата 1 тис. грн вчителям: у Міносвіти зробили уточнення Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

Доплата 1 тис. грн вчителям: у Міносвіти зробили уточнення

У Міністерстві освіти зробили важливе уточнення щодо доплати до заробітних плат за роботу в несприятливих умовах («вчительська тисяча»). Там наголосили, що педагоги мають право вимагати від освітніх закладів та місцевої влади відповідної виплати, оскільки вона є обов’язковою.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру МОН.

Там зазначають, що доплата вчителям за роботу в несприятливих умовах праці є обовʼязковою, а кошти державного бюджету на неї розподілено між громадами. Проте МОН моніторить ситуацію з нарахуванням доплати й отримує інформацію про невиплату або зменшення інших надбавок і доплат.

Якщо ви ще не отримали доплату, поцікавтеся у вашому управлінні освіти, чи місцева рада розподілила кошти. Якщо ні, то ви отримаєте доплату після засідання місцевої ради.

Мета встановлення доплати — збільшення зарплати вчителям, тому зменшення інших надбавок і доплат є неприпустимим.

«Застерігаємо місцеві органи самоврядування від маніпуляцій із виплатами», — кажуть у Міносвіти.

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Нагадаємо, доплата становить:

1000 гривень щомісячно з 1 січня 2025 року (1300 грн до сплати податків);

2000 гривень щомісячно з 1 вересня 2025 року (2600 грн до сплати податків).

За даними прем’єр-міністра Дениса шмигаля таку доплату отримають понад 500 тисяч педагогів.

Також раніше міністр освіти Оксен Лісовий заявив , що Міністерство освіти та науки не може знайти джерело коштів для підвищення зарплат для всім робітникам сфери освіти.

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