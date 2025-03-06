Доплата 1 тис. грн вчителям: у Міносвіти зробили уточнення — Finance.ua

Доплата 1 тис. грн вчителям: у Міносвіти зробили уточнення
У Міністерстві освіти зробили важливе уточнення щодо доплати до заробітних плат за роботу в несприятливих умовах («вчительська тисяча»). Там наголосили, що педагоги мають право вимагати від освітніх закладів та місцевої влади відповідної виплати, оскільки вона є обов’язковою.
Про це йдеться у повідомленні пресцентру МОН.
Там зазначають, що доплата вчителям за роботу в несприятливих умовах праці є обовʼязковою, а кошти державного бюджету на неї розподілено між громадами. Проте МОН моніторить ситуацію з нарахуванням доплати й отримує інформацію про невиплату або зменшення інших надбавок і доплат.
- Якщо ви ще не отримали доплату, поцікавтеся у вашому управлінні освіти, чи місцева рада розподілила кошти. Якщо ні, то ви отримаєте доплату після засідання місцевої ради.
Мета встановлення доплати — збільшення зарплати вчителям, тому зменшення інших надбавок і доплат є неприпустимим.
«Застерігаємо місцеві органи самоврядування від маніпуляцій із виплатами», — кажуть у Міносвіти.
Нагадаємо, доплата становить:
- 1000 гривень щомісячно з 1 січня 2025 року (1300 грн до сплати податків);
- 2000 гривень щомісячно з 1 вересня 2025 року (2600 грн до сплати податків).
За даними прем’єр-міністра Дениса шмигаля таку доплату отримають понад 500 тисяч педагогів.
Також раніше міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що Міністерство освіти та науки не може знайти джерело коштів для підвищення зарплат для всім робітникам сфери освіти.
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