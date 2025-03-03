Міносвіти не може знайти кошти на підвищення зарплат для освітян — Finance.ua

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Міносвіти не може знайти кошти на підвищення зарплат для освітян

Казна та Політика
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Міносвіти не може знайти кошти на підвищення зарплат для освітян
Міносвіти не може знайти кошти на підвищення зарплат для освітян
Міністерство освіти та науки не може знайти джерело коштів для підвищення зарплат для всім робітникам сфери освіти.
Про це заявив міністр освіти Оксен Лісовий на годині запитань до уряду.
«Ми розуміємо, що для, наприклад, сценарію одночасного підняття всім педагогічним працівникам дошкільної освіти, загальний середньої освіти, профтехосвіти, вищої освіти, нам потрібно щонайменше 270 мільярдів гривень. І ми не знаходимо зараз джерела цих коштів. Треба говорити об’єктивно», — розповів він.
За його словами, Міносвіти розроблені сценарії підвищення зарплат, які передбачають кілька підходів, як поетапного підняття, так і одночасно підняття заробітної плати для всіх категорій педагогічних працівників, як це і передбачено ст. 61 «Закону про освіту» (підвищення до 3 мінімальних зарплат).
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Нагадаємо, працівники освіти отримують одні з найнижчих заробітних плат в Україні. За даними Держстату, середня заробітна плата в освіті в 2024 році була 14,6 тис. грн.
У січні цього року запрацювала програма «Вчительська доплата» і педагоги в школах почали отримувати додаткову щомісячну виплату. Мова йде про доплату від 1000 грн «на руки» залежно від навчального навантаження вчителя. З вересня така доплата буде збільшена до 2 тисяч грн. В бюджеті передбачили на цей рік 12 млрд грн субвенції, і завдяки цьому «Вчительську доплату» отримують майже 500 тисяч педагогів.
За матеріалами:
Українські Новини
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