Середня зарплата в Україні досягла 535 доларів: хто отримує найбільше та найменше — Finance.ua

Середня зарплата в Україні досягла 535 доларів: хто отримує найбільше та найменше Сьогодні 10:10 — Особисті фінанси

Середня зарплата в Україні досягла 535 доларів: хто отримує найбільше та найменше

У 2024 році середня заробітна плата в Україні досягла 21 473 грн, що на 23,1% більше порівняно з 2023 роком. Це суттєво перевищує рівень інфляції минулого року, який складав 6,5%.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на Державну службу статистики.

«Якщо перевести на долари, торішня середня зарплата в Україні була вищою за рівень, зафіксований у 2021 році, перед початком повномасштабної війни. Так, у 2021 році цей показник складав 513,5 долара, а у 2024 році — 534,8 долара», — йдеться у повідомленні.

Найвищі зарплати у 2024 році

Минулого року найвищі середні зарплати спостерігалися в таких сферах:

ІТ та телекомунікації — майже 52,5 тис. грн;

Авіаційний транспорт — 43,9 тис. грн;

Фінансовий сектор та страхування — 41,4 тис. грн.

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«Це єдині галузі, де середня зарплата перевищувала еквівалент 1 000 доларів. В інших секторах ситуація значно гірша», — зазначив Гетманцев.

Найнижчі зарплати у 2024 році

Найнижчі середні заробітні плати були зафіксовані у таких сферах:

Культура (театри, музеї, бібліотеки) — 13,1 тис. грн;

Освіта — 14,6 тис. грн;

Охорона здоров’я та соціальна допомога — 16,9 тис. грн.

«Саме в цих сферах спостерігаються найнижчі темпи зростання зарплат. Так, середня зарплата медиків зросла на 14,3%, працівників культури — на 15,8%, а освітян — на 17,3%. Зарплати в готельно-ресторанній сфері не перевищують 15,9 тис. грн, у поштовій сфері — лише 16,1 тис. грн. Середня зарплата будівельників склала трохи більше за 16,9 тис. грн, а у сільському господарстві — 17,6 тис. грн», — додав нардеп.

Довідка Finance.ua:

компанії в Україні планують активно наймати нових працівників. Половина (53%) планує наймати співробітників на усі напрямки бізнесу. Чверть роботодавців (26%) будуть наймати на деякі окремі напрямки бізнесу. 75% роботодавців планують збільшувати зарплати;

у Державному центрі зайнятості назвали сфери економіки, де у 2024 році відчувався найбільший дефіцит працівників. Там зазначають, що у 2024 році найбільший дефіцит кадрів в Україні був у сфері освіти, там потребували близько 25 тисяч людей. На другому місці — переробна промисловість — дев’ять тисяч вакансій. На третьому — сфера розміщення і харчування із трьома тисячами осіб.

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