Кадровий голод: у яких сферах економіки найбільший брак фахівців — Finance.ua

Кадровий голод: у яких сферах економіки найбільший брак фахівців Сьогодні 10:03

Кадровий голод: у яких сферах економіки найбільший брак фахівців

У Державному центрі зайнятості назвали сфери економіки, де у 2024 році відчувався найбільший дефіцит працівників.

Там зазначають, що у 2024 році найбільший дефіцит кадрів в Україні був у сфері освіти, там потребували близько 25 тисяч людей.

На другому місці — переробна промисловість — дев’ять тисяч вакансій.

На третьому — сфера розміщення і харчування із трьома тисячами осіб.

Що спричинило кадровий дефіцит

«Основними причинами дефіциту кадрів є скорочення пропозиції робочої сили внаслідок воєнних дій, міграції населення, призову чоловіків та жінок на військову службу. Через суттєві зміни в економіці загострюється структурне безробіття. За багатьма професіями спостерігається гострий дефіцит кадрів, при цьому наявні шукачі роботи не володіють необхідними уміннями та навичками.

Крім того, через призов чоловіків на військову службу, ускладняється укомплектування робочих місць, на яких традиційно працювали чоловіки. Якщо до початку війни у структурі безробітних жінки становили 55%, то сьогодні частка жінок зросла до 81%", — каже заступник директора Державного центру зайнятості Станіслав Павленко.

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У січні 2025 року найбільш відчутний дефіцит кадрів знову був у сфері освіти. Йдеться про 1,5 тисячі осіб, зокрема, у дошкільній освіті — 800 людей.

Станом на 19 лютого 2025 року на ресурсі «Єдиний портал вакансій», який об’єднує дані Державної служби зайнятості та шести провідних українських сайтів для пошуку роботи, розміщувалося 217 тисяч вакансій. Середній розмір заробітної плати у вакансіях на порталі становить 23 тисячі гривень, додають у центрі.

Довідка Finance.ua:

Як свідчить аналітика GRC, попри прогресуючий дефіцит кадрів, з яким стикнулися українські компанії, багато спеціалістів скаржаться на свою незатребуваність та труднощі з працевлаштуванням.

Компанії не можуть знайти спеціалістів з необхідними знаннями та навичками. Якщо ще кілька років тому дефіцит кадрів стосувався переважно робітничих професій, то зараз компанії наголошують на проблемі найму на всі категорії працівників. Де українцям найважче знайти роботу, а працедавцям — фахівців?

Радіо Свобода За матеріалами:

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