Як зростала офіційна середня зарплата українців у 2024 році — Finance.ua

Як зростала офіційна середня зарплата українців у 2024 році Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

Як зростала офіційна середня зарплата українців у 2024 році

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік, який обліковується для розрахунку пенсії. За останній рік зарплати зросли на 3 178 гривень.

Про це свідчать дані ПФУ

За розрахунками ПФУ, середня заробітна плата за 2024 рік становить 17 486,60 грн.

Як змінювалась середня зарплата у 2024:

січень — 14 974,56 грн;

лютий — 15 267,60 грн;

березень — 15 433,98 грн;

квітень — 16 847,98 грн;

травень — 17 178,87 грн;

червень — 18 806,63 грн;

липень — 17 346,90 грн;

серпень — 17 001,36 грн;

вересень — 18 020,86 грн;

жовтень — 18 704,98 грн;

листопад — 18 823,31 грн;

грудень — 21 698,99 грн;

Довідка Finance.ua:

За оцінкою Мінекономіки, середня зарплата штатних працівників в Україні за 2024 рік зросла на 20,3% до 20 985 гривень.

Мінекономіки прогнозує, що у 2025 році середня зарплата зросте до 24 389 гривень.

У Нацбанку зафіксували, що реальні зарплати українців у 2024 році зросли на 14,4%. Проте прискорення інфляції призвело до зниження темпів, і ця тенденція посилиться у 2025 році.

НБУ очікує, що середня мінімальна зарплата у 2026 році зросте з 8000 гривень до 8370 гривень, а у 2027 році — до 8950 гривень.

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