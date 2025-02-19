Як зростала офіційна середня зарплата українців у 2024 році — Finance.ua
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Як зростала офіційна середня зарплата українців у 2024 році

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Як зростала офіційна середня зарплата українців у 2024 році
Як зростала офіційна середня зарплата українців у 2024 році
Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік, який обліковується для розрахунку пенсії. За останній рік зарплати зросли на 3 178 гривень.
Про це свідчать дані ПФУ.
За розрахунками ПФУ, середня заробітна плата за 2024 рік становить 17 486,60 грн.

Як змінювалась середня зарплата у 2024:

  • січень — 14 974,56 грн;
  • лютий — 15 267,60 грн;
  • березень — 15 433,98 грн;
  • квітень — 16 847,98 грн;
  • травень — 17 178,87 грн;
  • червень — 18 806,63 грн;
  • липень — 17 346,90 грн;
  • серпень — 17 001,36 грн;
  • вересень — 18 020,86 грн;
  • жовтень — 18 704,98 грн;
  • листопад — 18 823,31 грн;
  • грудень — 21 698,99 грн;
Як зростала офіційна середня зарплата українців у 2024 році

Довідка Finance.ua:

  • За оцінкою Мінекономіки, середня зарплата штатних працівників в Україні за 2024 рік зросла на 20,3% до 20 985 гривень.
  • Мінекономіки прогнозує, що у 2025 році середня зарплата зросте до 24 389 гривень.
  • У Нацбанку зафіксували, що реальні зарплати українців у 2024 році зросли на 14,4%. Проте прискорення інфляції призвело до зниження темпів, і ця тенденція посилиться у 2025 році.
  • НБУ очікує, що середня мінімальна зарплата у 2026 році зросте з 8000 гривень до 8370 гривень, а у 2027 році — до 8950 гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
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