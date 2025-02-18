Количество обращений в «Резерв+» о заключении «мотивационного контракта» превысило отметку в 10 тысяч — Finance.ua

Количество обращений в «Резерв+» о заключении «мотивационного контракта» превысило отметку в 10 тысяч Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Количество обращений в «Резерв+» о заключении «мотивационного контракта» превысило отметку в 10 тысяч

Количество обращений в мобильном приложении «Резерв+» относительно заключения годового «мотивационного контракта» для службы в армии для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет уже превысило отметку в 10 тысяч.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, передается в эфире национального телемарафона.

Представитель оборонного ведомства отметил, что такое количество запросов на «Контракт 18−24» было отправлено в «Резерв+» всего за неделю.

Он также обратил внимание, что подать заявку на подписание такого контракта для молодых людей в возрасте 18−24 лет можно не только через приложение «Резерв+».

«Скажем так, в этот „периметр“, потому что есть еще возможность непосредственно в бригадах рекрутироваться, есть центр рекрутинга, есть сайт „18−24“» — рассказал Лазуткин.

Он добавил, что добровольцы в возрасте от 18 до 24 года имеют «несколько возможностей попасть на этот контракт».

Справка Finance.ua:

Ранее в Украине 11 февраля стартовала новая программа службы по контракту в армии для граждан в возрасте 18−24 лет. В случае присоединения к войску такие добровольцы получат значительные выплаты и социальные гарантии. Детали читайте в статье:

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