«Контракт 18−24»: теперь можно присоединиться к 24 бригадам ВСУ — Finance.ua
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«Контракт 18−24»: теперь можно присоединиться к 24 бригадам ВСУ

Личные финансы
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«Контракт 18−24»: теперь можно присоединиться к 24 бригадам ВСУ
«Контракт 18−24»: теперь можно присоединиться к 24 бригадам ВСУ
Теперь есть возможность подписать контракт, выбрав бригаду из Сухопутных войск, Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем и Сил территориальной обороны.
Об этом сообщили в Минобороны.
Контракт 18−24 предлагает финансовую стабильность, гарантированную государством: контракт на 1 000 000 грн, из которых 200 тыс грн выплачиваются сразу после подписания контракта, а остальные 800 тыс. — позже двумя частями.
Добровольцы будут получать ежемесячное денежное довольствие до 120 000 грн в месяц плюс доплаты за боевые задания. Общая сумма может составить до 2 000 000 в год. Им будет предоставлена возможность «нулевой» ипотеки, обучение за государственные средства, бесплатное медицинское обеспечение (в том числе зубное протезирование), а также право на выезд за границу после года службы.
Также законом гарантировано освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.
Подать заявку можно на сайте 18−24.army.gov.ua или через приложение Резерв+.
По материалам:
Finance.ua
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