Как мобилизация влияет на пенсию и страховой стаж — объяснение эксперта — Finance.ua
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Как мобилизация влияет на пенсию и страховой стаж — объяснение эксперта

Личные финансы
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Как мобилизация влияет на пенсию и страховой стаж — объяснение эксперта
Как мобилизация влияет на пенсию и страховой стаж — объяснение эксперта
Многие украинцы сейчас служат в Вооруженных силах, но не все знают, как этот период учитывается при расчете пенсии и страхового стажа. После начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года президент подписал Указ № 69/2022 о всеобщей мобилизации. С тех пор для мобилизованных действуют отдельные правила трудовых прав и начисления пенсий.
Об этом пишет издание «На пенсии».

Служба засчитывается в стаж

Время, проведенное на военной службе по мобилизации, засчитывается как в трудовой, так и в страховой стаж. Также учитывается период пребывания в плену.
Увольнять с работы во время мобилизации запрещено. Это не является основанием для прекращения трудового договора. На время службы работник только временно отстраняется от исполнения обязанностей, а в трудовой книжке делается соответствующая отметка.
Если человека все же незаконно уволили, об этом можно сообщить в Государственную службу занятости.

Как считают стаж в зоне боевых действий

По словам пенсионного эксперта Сергея Коробкина, участие в боевых действиях засчитывается в тройном размере в выслугу лет. Это может дать право на пенсию за выслугу по отдельному закону о военнослужащих.
Однако для расчета страхового стажа такая тройная норма не действует, там учитывается фактическое количество лет.

Кто может выйти на пенсию досрочно

Участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию:
  • мужчины — с 55 лет;
  • женщины — с 50 лет,
При наличии стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 — для женщин.
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Как пояснил эксперт, военнослужащим не нужно самостоятельно готовить пакет документов для оформления пенсии. Это делают в подразделениях, где служит человек или в территориальных центрах комплектования (бывшие военкоматы). Оттуда документы передают в Пенсионный фонд.
Напомним, ранее адвокат ОО «Юридическая сотня» Ирина Дмитренко объясняла, что дополнительные финансовые вознаграждения, получаемые украинскими военными, не включаются в расчет пенсии. Эти выплаты являются премиями за выполнение боевых задач, а не регулярной зарплатой.
В декабре прошлого года Верховная рада расширила категории военных для досрочной пенсии. Согласно законопроекту, уравниваются условия назначения пенсий наравне с военнослужащими срочной службы для лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, пострадавших во время оборонных действий в связи с агрессией рф, а также членов семей погибших или пропавших без вести в результате таких действий.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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