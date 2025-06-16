Как мобилизация влияет на пенсию и страховой стаж — объяснение эксперта Сегодня 19:01 — Личные финансы

Как мобилизация влияет на пенсию и страховой стаж — объяснение эксперта

Многие украинцы сейчас служат в Вооруженных силах, но не все знают, как этот период учитывается при расчете пенсии и страхового стажа. После начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года президент подписал Указ № 69/2022 о всеобщей мобилизации. С тех пор для мобилизованных действуют отдельные правила трудовых прав и начисления пенсий.

Об этом пишет издание «На пенсии».

Служба засчитывается в стаж

Время, проведенное на военной службе по мобилизации, засчитывается как в трудовой, так и в страховой стаж. Также учитывается период пребывания в плену.

Увольнять с работы во время мобилизации запрещено. Это не является основанием для прекращения трудового договора. На время службы работник только временно отстраняется от исполнения обязанностей, а в трудовой книжке делается соответствующая отметка.

Если человека все же незаконно уволили, об этом можно сообщить в Государственную службу занятости.

Как считают стаж в зоне боевых действий

По словам пенсионного эксперта Сергея Коробкина, участие в боевых действиях засчитывается в тройном размере в выслугу лет. Это может дать право на пенсию за выслугу по отдельному закону о военнослужащих.

Однако для расчета страхового стажа такая тройная норма не действует, там учитывается фактическое количество лет.

Кто может выйти на пенсию досрочно

Участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию:

мужчины — с 55 лет;

женщины — с 50 лет,

При наличии стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 — для женщин.

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Как пояснил эксперт, военнослужащим не нужно самостоятельно готовить пакет документов для оформления пенсии. Это делают в подразделениях, где служит человек или в территориальных центрах комплектования (бывшие военкоматы). Оттуда документы передают в Пенсионный фонд.

Напомним, ранее адвокат ОО «Юридическая сотня» Ирина Дмитренко объясняла , что дополнительные финансовые вознаграждения, получаемые украинскими военными, не включаются в расчет пенсии. Эти выплаты являются премиями за выполнение боевых задач, а не регулярной зарплатой.

В декабре прошлого года Верховная рада расширила категории военных для досрочной пенсии. Согласно законопроекту, уравниваются условия назначения пенсий наравне с военнослужащими срочной службы для лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, пострадавших во время оборонных действий в связи с агрессией рф, а также членов семей погибших или пропавших без вести в результате таких действий.

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