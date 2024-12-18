Депутати розширили категорії військових для дострокової пенсії — Finance.ua

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Депутати розширили категорії військових для дострокової пенсії

Особисті фінанси
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Депутати розширили категорії військових для дострокової пенсії
Депутати розширили категорії військових для дострокової пенсії
Верховна Рада розширила категорії військових для дострокової пенсії. За законопроєкт № 11 116 в цілому проголосували 299 депутатів за мінімально необхідних 226.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі депутат Ради від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Прирівнюються умови призначення пенсій нарівні з військовослужбовцями строкової служби для осіб з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, які постраждали під час оборонних дій у зв’язку з агресією рф, а також членів сімей загиблих або зниклих безвісти внаслідок таких дій.
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Також законопроєкт передбачає право на достроковий вихід на пенсію для:
  • осіб, які з 24 лютого до 25 березня 2022 року брали участь у захисті України, зокрема у складі добровольчих формувань;
  • постраждалих і членів сімей загиблих під час таких заходів.
Дострокова пенсія передбачена після досягнення чоловіками 55 років, жінками 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.
За матеріалами:
Українські Новини
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