Премьер назвал сумму выплат военным с начала года — Finance.ua

Премьер назвал сумму выплат военным с начала года Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Премьер назвал сумму выплат военным с начала года

За четыре месяца 2025 года из общего фонда госбюджета потратили 1,2 трлн грн на приоритетные расходы.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Куда были направлены средства:

более 365 млрд грн — на зарплаты военнослужащим;

— на зарплаты военнослужащим; почти 84 млрд грн — на закупку техники, оружия, боеприпасов, продовольствия для Сил обороны.

«В целом на безопасность и оборону израсходовано более 60% всех расходов общего фонда государственного бюджета», — уточнил Шмыгаль.

Из гражданских расходов наиболее важные касаются социального сектора. Более чем на 50 млрд грн за 4 месяца профинансирована Программа медицинских гарантий НСЗУ, почти на 213 млрд грн — на социальные выплаты, пособия, стипендии.

«Еще почти 54 млрд грн государство направило на места для того, чтобы наши общины были крепкими и состоятельными», — добавил он.

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По его словам, Украина настаивает на том, чтобы россия заплатила за все свои преступления. Не только путём личной ответственности преступников, но и деньгами.

В Международный реестр ущерба, нанесенного российской агрессией, уже поступило более 27,5 тысячи заявлений от граждан Украины.

Есть возможность подавать такие заявления по десяти категориям ущерба. В частности, за повреждение или уничтожение недвижимости, за телесные повреждения, смерть родных и близких, пытки, лишение свободы.

Справка Finance.ua:

украинские военные с первого дня службы получают денежное довольствие. Это совокупность гарантированных государством выплат, предоставляемых военнослужащим за выполнение ими воинских обязанностей;

основные выплаты включают должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет. Минимальный размер денежного довольствия в Вооруженных Силах составляет 20 100 грн. Его размер зависит от занимаемой должности, воинского звания, продолжительности, интенсивности и условий воинской службы;



в ВРУ зарегистрирован законопроект № 13296, предусматривающий возобновление ежемесячного дополнительного вознаграждения в размере 30 000 гривен для всех военнослужащих, независимо от формы службы.



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