Премьер назвал сумму выплат военным с начала года — Finance.ua

Премьер назвал сумму выплат военным с начала года
За четыре месяца 2025 года из общего фонда госбюджета потратили 1,2 трлн грн на приоритетные расходы.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Куда были направлены средства:
- более 365 млрд грн — на зарплаты военнослужащим;
- почти 84 млрд грн — на закупку техники, оружия, боеприпасов, продовольствия для Сил обороны.
«В целом на безопасность и оборону израсходовано более 60% всех расходов общего фонда государственного бюджета», — уточнил Шмыгаль.
Из гражданских расходов наиболее важные касаются социального сектора. Более чем на 50 млрд грн за 4 месяца профинансирована Программа медицинских гарантий НСЗУ, почти на 213 млрд грн — на социальные выплаты, пособия, стипендии.
«Еще почти 54 млрд грн государство направило на места для того, чтобы наши общины были крепкими и состоятельными», — добавил он.
По его словам, Украина настаивает на том, чтобы россия заплатила за все свои преступления. Не только путём личной ответственности преступников, но и деньгами.
В Международный реестр ущерба, нанесенного российской агрессией, уже поступило более 27,5 тысячи заявлений от граждан Украины.
Есть возможность подавать такие заявления по десяти категориям ущерба. В частности, за повреждение или уничтожение недвижимости, за телесные повреждения, смерть родных и близких, пытки, лишение свободы.
Справка Finance.ua:
- украинские военные с первого дня службы получают денежное довольствие. Это совокупность гарантированных государством выплат, предоставляемых военнослужащим за выполнение ими воинских обязанностей;
- основные выплаты включают должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет. Минимальный размер денежного довольствия в Вооруженных Силах составляет 20 100 грн. Его размер зависит от занимаемой должности, воинского звания, продолжительности, интенсивности и условий воинской службы;
- в ВРУ зарегистрирован законопроект № 13296, предусматривающий возобновление ежемесячного дополнительного вознаграждения в размере 30 000 гривен для всех военнослужащих, независимо от формы службы.
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