Полные выплаты и отмена справок: в ОП инициировали изменения для раненых военных — Finance.ua
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Полные выплаты и отмена справок: в ОП инициировали изменения для раненых военных

Личные финансы
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Полные выплаты и отмена справок: в ОП инициировали изменения для раненых военных
Полные выплаты и отмена справок: в ОП инициировали изменения для раненых военных
Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук сообщила о намерении решить ряд проблемных вопросов, касающихся находящихся на лечении военнослужащих.
Об этом она заявила в своем Telegram-канале по итогам выездного совещания в одном из военных госпиталей.
Проблема № 1: справки каждые 10 дней. По словам Верещук, в настоящее время воинские части требуют от раненых военнослужащих предоставления справки о пребывании на лечении каждые 10 дней. Она подчеркнула, что это недопустимо.
«Учреждения здравоохранения и воинские части должны самостоятельно обмениваться этой информацией без привлечения раненого военнослужащего. Все юридические и технические возможности для этого существуют», — отметила Верещук.
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Она обратилась в Генштаб ВСУ, Командование медицинских сил ВСУ и Министерство здравоохранения с призывом выдать соответствующие разъяснения по урегулированию этой ситуации.
Проблема № 2: заниженные выплаты. Вторая проблема — недополучение материального обеспечения ранеными военными, которых во время лечения временно выводят за штат. В результате некоторые из них получают всего 650 гривен вместо предусмотренных, по меньшей мере, 20 100 гривен.
«Это незаконно и несправедливо», — подчеркнула Верещук. Она призвала Министерство обороны предоставить соответствующие разъяснения для обеспечения соблюдения норм Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».
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Напомним, в Координационном центре по оказанию бесплатной правовой помощи сообщили, что люди, получившие инвалидность из-за ранений, контузии, увечья или заболевания во время военных действий, могут получить статус лица с инвалидностью в результате войны.
В военных частях ВСУ ввели новые должности — офицеры, сержанты и солдаты социального сопровождения, которые помогают военнослужащим как с оформлением необходимых документов, в частности УБД, так и на всех стадиях лечения после ранений.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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