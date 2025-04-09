Как назначают пенсию лицу, уволенному с военной службы — Finance.ua

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Как назначают пенсию лицу, уволенному с военной службы

Личные финансы
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Как назначают пенсию лицу, уволенному с военной службы
Как назначают пенсию лицу, уволенному с военной службы
Нормы и порядок пенсионного обеспечения военнослужащих определены Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».
В Пенсионном Фонде объяснили, как назначают пенсию лицу, уволившемуся с военной службы.
Заявления о назначении пенсии, в частности по инвалидности, подаются в органы Пенсионного фонда Украины через уполномоченные структурные подразделения министерств и других органов (Порядок подачи и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц»).
Если для назначения пенсии подготовлены не все документы, то сначала подаются имеющиеся документы, а недостающие подаются дополнительно.
Если данных документов достаточно для определения права лица на назначение пенсии, пенсия назначается на основании этих документов. При этом в случае отсутствия всех необходимых документов Пенсионный фонд Украины уведомляет должностное лицо уполномоченного органа о необходимости дооформления документов или предоставления дополнительных документов в трехмесячный срок со дня подачи заявления о назначении пенсии.
После поступления документов, которые влияют на размер пенсии и дают право на ее повышение, разница может быть выплачена за истекший период, но не более чем за 12 месяцев.
Как отметили в ПФ, при условии, что поданных документов достаточно для определения права на пенсию, вам она будет назначена, а после поступления дополнительных документов — пересчитана.
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По материалам:
Finance.ua
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