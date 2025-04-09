Минобороны изменяет подходы к обеспечению военных жильем — Finance.ua

Минобороны изменяет подходы к обеспечению военных жильем Сегодня 17:20 — Личные финансы

Минобороны изменяет подходы к обеспечению военных жильем

Министерство обороны Украины кардинально меняет подход к жилищному обеспечению военнослужащих и их семей.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Главное управление капитальных вложений Министерства обороны разработало проект Концепции Государственной целевой программы обеспечения жильем военнослужащих ВСУ и лиц, уволенных с военной службы.

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Документ прошел внутреннее согласование и передан на рассмотрение центральным органам исполнительной власти. В настоящее время идет его общественное обсуждение.

«Мы стремимся создать прозрачную и эффективную систему, которая будет учитывать потребности различных категорий военных, и в первую очередь — участников боевых действий, семей погибших, тяжелораненых, уволенных с военной службы», — отметил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

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В то же время завершается подготовка к цифровизации процесса квартирного учета военнослужащих. Это позволит сделать процедуры более прозрачными и эффективными, а также обеспечит контроль использования жилищного фонда.

«В рамках этой работы также разработан и утвержден Алгоритм исключения служебного жилья из соответствующего фонда Минобороны. Это позволит тысячам семей военных, проживающих сейчас в служебном жилье, получить право на постоянное проживание в нем», — сообщил замминистра.

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