Минобороны изменяет подходы к обеспечению военных жильем — Finance.ua

Минобороны изменяет подходы к обеспечению военных жильем
Министерство обороны Украины кардинально меняет подход к жилищному обеспечению военнослужащих и их семей.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Главное управление капитальных вложений Министерства обороны разработало проект Концепции Государственной целевой программы обеспечения жильем военнослужащих ВСУ и лиц, уволенных с военной службы.
Документ прошел внутреннее согласование и передан на рассмотрение центральным органам исполнительной власти. В настоящее время идет его общественное обсуждение.
«Мы стремимся создать прозрачную и эффективную систему, которая будет учитывать потребности различных категорий военных, и в первую очередь — участников боевых действий, семей погибших, тяжелораненых, уволенных с военной службы», — отметил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
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В то же время завершается подготовка к цифровизации процесса квартирного учета военнослужащих. Это позволит сделать процедуры более прозрачными и эффективными, а также обеспечит контроль использования жилищного фонда.
«В рамках этой работы также разработан и утвержден Алгоритм исключения служебного жилья из соответствующего фонда Минобороны. Это позволит тысячам семей военных, проживающих сейчас в служебном жилье, получить право на постоянное проживание в нем», — сообщил замминистра.
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