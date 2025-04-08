Когда возможно блокирование счетов военнообязанных — мнение адвоката — Finance.ua
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Когда возможно блокирование счетов военнообязанных — мнение адвоката

Личные финансы
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Когда возможно блокирование счетов военнообязанных — мнение адвоката
Когда возможно блокирование счетов военнообязанных — мнение адвоката
Военнообязанные мужчины в Украине, нарушившие правила воинского учета и мобилизации, могут попасть в розыск ТЦК и СП и получить штраф, сумма которого составляет от 17 до 25,5 тыс. грн. В редких случаях таким гражданам могут заблокировать банковские счета.
Когда именно это возможно, рассказал адвокат Олег Мицик в эфире «Эспрессо».
Правовед подчеркнул, что в украинском законодательстве нет специальной нормы о блокировании банковских карт за нарушение правил воинского учета. Однако такое решение может быть принято ТЦК через исполнительное производство.
То есть, это процесс принудительного взыскания штрафа, наложенного ТЦК. Если штраф не уплачен в установленный срок (в настоящее время 15 дней), ТЦК передает постановление в Государственную исполнительную службу (ГИС), которая открывает исполнительное производство для принудительного взыскания суммы штрафа. Это может включать в себя арест банковских счетов или имущества должника.
Как пояснил адвокат, обычно это происходит, когда человек прозевал или проигнорировал не только повестку от ТЦК, но и постановление о наложении штрафа, которое может прийти на почтовое отделение по месту жительства военнообязанного.
Мицик рассказал, что из его практики, граждане обращаются к адвокату, когда уже слишком поздно, например, когда они пропустили уже несколько постановлений от ТЦК.
«То есть процедуру исполнили. Перспектив отменить это решение в суде нет», — подчеркнул адвокат.
Олег Мицик добавил, что есть смысл обжаловать в суде штраф, если ТЦК, наложивший взыскание, не отправил его военнообязанному.
По материалам:
Стопокор
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