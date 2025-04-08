Когда возможно блокирование счетов военнообязанных — мнение адвоката Сегодня 19:00 — Личные финансы

Когда возможно блокирование счетов военнообязанных — мнение адвоката

Военнообязанные мужчины в Украине, нарушившие правила воинского учета и мобилизации, могут попасть в розыск ТЦК и СП и получить штраф, сумма которого составляет от 17 до 25,5 тыс. грн. В редких случаях таким гражданам могут заблокировать банковские счета.

Олег Мицик в эфире « Когда именно это возможно, рассказал адвокатв эфире « Эспрессо ».

исполнительное производство. Правовед подчеркнул, что в украинском законодательстве нет специальной нормы о блокировании банковских карт за нарушение правил воинского учета. Однако такое решение может быть принято ТЦК через

То есть, это процесс принудительного взыскания штрафа, наложенного ТЦК. Если штраф не уплачен в установленный срок (в настоящее время 15 дней), ТЦК передает постановление в Государственную исполнительную службу (ГИС), которая открывает исполнительное производство для принудительного взыскания суммы штрафа. Это может включать в себя арест банковских счетов или имущества должника.

Как пояснил адвокат, обычно это происходит, когда человек прозевал или проигнорировал не только повестку от ТЦК, но и постановление о наложении штрафа, которое может прийти на почтовое отделение по месту жительства военнообязанного.

Мицик рассказал, что из его практики, граждане обращаются к адвокату, когда уже слишком поздно, например, когда они пропустили уже несколько постановлений от ТЦК.

«То есть процедуру исполнили. Перспектив отменить это решение в суде нет», — подчеркнул адвокат.

Олег Мицик добавил, что есть смысл обжаловать в суде штраф, если ТЦК, наложивший взыскание, не отправил его военнообязанному.

Стопокор По материалам:

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