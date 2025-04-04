У военных будет приоритет на женитьбу через Дію — Finance.ua

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У военных будет приоритет на женитьбу через Дію

Личные финансы
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У военных будет приоритет на женитьбу через Дію
У военных будет приоритет на женитьбу через Дію
У военных будут приоритетные даты для брака онлайн через Дію.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Защитники и защитницы Украины получат приоритет в выборе даты и времени для регистрации брака онлайн через Дію — соответствующее постановление приняло правительство», — говорится в сообщении.
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В министерстве отметили, что брак онлайн через Дію стал настоящим прорывом: уже более 4 тысяч пар официально женились онлайн, более 19 тысяч подали заявки, а более 2 млн украинцев и украинок сделали предложение через Дію.
«Защитникам и защитницам сложно жениться оффлайн, поэтому брак онлайн через Дію — лучший выбор. Не нужно ходить по учреждениям и ждать в очередях, ведь весь процесс — от заявления до росписи — в одном приложении. А благодаря принятому постановлению защитники и защитницы еще и быстрее будут получать желаемую дату регистрации брака», — подчеркивают в Минцифры.
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Как это будет работать: в приложении Армия+ нужно перейти к Сервисам и выбрать Брак онлайн.
Система автоматически предложит доступные даты в Дії с учетом приоритета и обеспечит отдельную запись на брак. Уже в день свадьбы нужно зайти по ссылке в Дії на онлайн-церемонию, где пару будет ждать работник Цифрового ГРАГСа.
Процесс женитьбы длится до 30 минут. Все, что нужно от пары — смартфон и интернет.
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Напомним, Министерство по делам ветеранов Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины представили ключевые результаты по цифровизации услуг для ветеранов войны и их семей. Также анонсировали новые возможности, которые сделают государственную поддержку для защитников и защитниц более доступной.
В приложении «Дія» появились две новые услуги для получения статуса инвалидности в результате войны и статуса члена семьи погибшего защитника.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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