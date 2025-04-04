У военных будет приоритет на женитьбу через Дію — Finance.ua

У военных будет приоритет на женитьбу через Дію Сегодня 16:45 — Личные финансы

У военных будет приоритет на женитьбу через Дію

У военных будут приоритетные даты для брака онлайн через Дію.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Защитники и защитницы Украины получат приоритет в выборе даты и времени для регистрации брака онлайн через Дію — соответствующее постановление приняло правительство», — говорится в сообщении.

Читайте также В «Дія» запустили новую услугу для бизнеса

В министерстве отметили, что брак онлайн через Дію стал настоящим прорывом: уже более 4 тысяч пар официально женились онлайн, более 19 тысяч подали заявки, а более 2 млн украинцев и украинок сделали предложение через Дію.

«Защитникам и защитницам сложно жениться оффлайн, поэтому брак онлайн через Дію — лучший выбор. Не нужно ходить по учреждениям и ждать в очередях, ведь весь процесс — от заявления до росписи — в одном приложении. А благодаря принятому постановлению защитники и защитницы еще и быстрее будут получать желаемую дату регистрации брака», — подчеркивают в Минцифры.

Читайте также «Дія» запускает новый сертификат

Как это будет работать: в приложении Армия+ нужно перейти к Сервисам и выбрать Брак онлайн.

Система автоматически предложит доступные даты в Дії с учетом приоритета и обеспечит отдельную запись на брак. Уже в день свадьбы нужно зайти по ссылке в Дії на онлайн-церемонию, где пару будет ждать работник Цифрового ГРАГСа.

Процесс женитьбы длится до 30 минут. Все, что нужно от пары — смартфон и интернет.

Читайте также В «Дія» появятся направления к врачу и электронные рецепты

Напомним, Министерство по делам ветеранов Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины представили ключевые результаты по цифровизации услуг для ветеранов войны и их семей. Также анонсировали новые возможности, которые сделают государственную поддержку для защитников и защитниц более доступной.

В приложении «Дія» появились две новые услуги для получения статуса инвалидности в результате войны и статуса члена семьи погибшего защитника.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.