В «Дія» появятся направления к врачу и электронные рецепты — Finance.ua

В «Дія» появятся направления к врачу и электронные рецепты Сегодня 11:33 — Личные финансы

В «Дія» появятся направления к врачу и электронные рецепты

В приложение «Дія» и мессенджер Viber будут поступать сообщения из электронной системы здравоохранения (ЭСОЗ). Такое решение приняло правительство.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Из электронной системы здравоохранения сообщение сразу поступит в приложение «Дія». Если сообщение не будет доставлено, оно появится в Viber. А если вы не пользуетесь этими приложениями, все будет работать как раньше — через СМС.

Какие сообщения появятся в «Дія» и Viber:

номер э-рецепта и код его погашения;

код э-направления к врачу;

подтверждение согласия на обработку данных, создание плана лечения и т. п.

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Электронная система здравоохранения автоматически выберет наиболее удобный способ для каждого пациента. А еще она поможет избежать задержек из-за возможных сбоев в работе мобильного оператора.

Если у вас нет телефона, по-прежнему сможете получить информационную справку со всеми необходимыми данными для получения лекарств или медицинских услуг.

Для детей и людей, которые не могут самостоятельно получать уведомления, их получают родители или законные представители.

Напомним, на портале «Дія» снова работает услуга по получению первых документов для ребенка. Родители новорожденных снова могут получить девять государственных услуг по одному заявлению.

Также на портале «Дія» возобновили возможность подачи заявлений в международный Реестр ущерба от повреждения или уничтожения жилья.

В этом году в приложении «Дія» появятся 10 новых революционных услуг и будут совершенствоваться старые, заявлял ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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