«Дія» запускает новый сертификат — Finance.ua

«Дія» запускает новый сертификат
Ко Дню влюбленных в Министерстве цифровой трансформации Украины добавили новый документ — сертификат неженатого или незамужней.
Об этом говорится в сообщении министерства.
«Делитесь сертификатом в соцсетях и присылайте в мессенджерах или просто покажите QR-код в приложении — пусть все знают о вашем статусе», — сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграм.
Что это такое
Сертификат не является официальным документом. Но данные проверяются в реестре — и это настоящая визитка неженатого или незамужней.
Как получить сертификат
- Авторизуйтесь в приложении «Дія».
- Кликните Добавить документ в разделе Документы.
- Загрузите лучшее фотографии и стилизуйте профиль.
- Расскажите о себе: выберите ваши увлечения и дизайн сертификата. Знак зодиака подтянется автоматически.
Если сертификат не отображается:
- обновите приложение;
- проверьте, верифицирован ли ваш идентификационный код (РНУКНП) — если нет, воспользуйтесь инструкцией;
- если вы развелись, уточните, подавали ли вы в ЗАГС решение суда о разводе или внес ли ваш ЗАГС информацию по РНУКНП.
- Если же вы моложе 18 лет, то подождите до совершеннолетия.
«Когда встретите того самого человека, не медлите — делайте предложение через контекстное меню в сертификате. После того самого „да“ обновляйте статус на „обручен“ или „обручена“. После обновления статуса сертификата имеем для вас еще пару услуг: Брак онлайн и „єМалятко“», — пишут в Минцирфе.
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