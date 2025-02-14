«Дія» запускает новый сертификат — Finance.ua

«Дія» запускает новый сертификат Сегодня 13:10

«Дія» запускает новый сертификат

Ко Дню влюбленных в Министерстве цифровой трансформации Украины добавили новый документ — сертификат неженатого или незамужней.

Об этом говорится в Об этом говорится в сообщении министерства.

«Делитесь сертификатом в соцсетях и присылайте в мессенджерах или просто покажите QR-код в приложении — пусть все знают о вашем статусе», — «Делитесь сертификатом в соцсетях и присылайте в мессенджерах или просто покажите QR-код в приложении — пусть все знают о вашем статусе», — сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграм.

Что это такое

Сертификат не является официальным документом. Но данные проверяются в реестре — и это настоящая визитка неженатого или незамужней.

Как получить сертификат

Авторизуйтесь в приложении «Дія». Кликните Добавить документ в разделе Документы. Загрузите лучшее фотографии и стилизуйте профиль. Расскажите о себе: выберите ваши увлечения и дизайн сертификата. Знак зодиака подтянется автоматически.

Если сертификат не отображается:

обновите приложение;

проверьте, верифицирован ли ваш идентификационный код (РНУКНП) — если нет, воспользуйтесь инструкцией;

если вы развелись, уточните, подавали ли вы в ЗАГС решение суда о разводе или внес ли ваш ЗАГС информацию по РНУКНП.

Если же вы моложе 18 лет, то подождите до совершеннолетия.

«Когда встретите того самого человека, не медлите — делайте предложение через контекстное меню в сертификате. После того самого „да“ обновляйте статус на „обручен“ или „обручена“. После обновления статуса сертификата имеем для вас еще пару услуг: Брак онлайн и „ єМалятко “», — пишут в Минцирфе.

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