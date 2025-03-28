Як в 2025 році отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни (інфографіка) — Finance.ua

Як в 2025 році отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни (інфографіка)
У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги повідомили, що люди, які отримали інвалідність через поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час воєнних дій, можуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни.
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Хто має право
Куди подавати заяву
- у письмовій формі — до структурного підрозділу з питань ветеранської політики або ЦНАПу;
- в електронній формі — через Дію або Реєстр адміністративних послуг.
Скільки розглядається заява:
Впродовж одного місяця.
Підстави для відмови у наданні статусу:
- відсутність необхідних документів;
- подання неправдивих відомостей;
- виявлення підробок у поданих документах;
- наявність обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину під час участі в АТО, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф;
- причина інвалідності внаслідок поранення не пов’язана з участю в заходах забезпечення національної безпеки і оборони.
Як оскаржити рішення про відмову:
Подати письмову заяву про перегляд рішення до органу, який ухвалив рішення.
Також оскаржити рішення можна в суді. Для цього потрібно подати позовну заяву, в якій обґрунтувати порушення прав.
Довідка Finance.ua:
- Уряд спростив отримання статусів особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблого Захисника і Захисниці. Про це повідомляє пресслужба Міністерство у справах ветеранів України.
- Відтепер статус можна буде отримати у 30-ти денний термін двома шляхами:
- У паперовій формі — через ЦНАП незалежно від зареєстрованого місця проживання.
- В електронній формі — через е-кабінет порталу Дія або Єдиного державного реєстру ветеранів війни (наразі електронний продукт у розробці).
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