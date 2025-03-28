Як в 2025 році отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни (інфографіка) — Finance.ua
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Як в 2025 році отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни (інфографіка)

Особисті фінанси
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Як в 2025 році отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни (інфографіка)
Як в 2025 році отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни (інфографіка)
У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги повідомили, що люди, які отримали інвалідність через поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час воєнних дій, можуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни.
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Як в 2025 році отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни (інфографіка)

Куди подавати заяву

  • у письмовій формі — до структурного підрозділу з питань ветеранської політики або ЦНАПу;
  • в електронній формі — через Дію або Реєстр адміністративних послуг.
Як в 2025 році отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни (інфографіка)
Скільки розглядається заява:
Впродовж одного місяця.
Підстави для відмови у наданні статусу:
  • відсутність необхідних документів;
  • подання неправдивих відомостей;
  • виявлення підробок у поданих документах;
  • наявність обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину під час участі в АТО, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф;
  • причина інвалідності внаслідок поранення не пов’язана з участю в заходах забезпечення національної безпеки і оборони.
Як оскаржити рішення про відмову:
Подати письмову заяву про перегляд рішення до органу, який ухвалив рішення.
Також оскаржити рішення можна в суді. Для цього потрібно подати позовну заяву, в якій обґрунтувати порушення прав.
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Довідка Finance.ua:

  • Уряд спростив отримання статусів особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблого Захисника і Захисниці. Про це повідомляє пресслужба Міністерство у справах ветеранів України.
  • Відтепер статус можна буде отримати у 30-ти денний термін двома шляхами:
  1. У паперовій формі — через ЦНАП незалежно від зареєстрованого місця проживання.
  2. В електронній формі — через е-кабінет порталу Дія або Єдиного державного реєстру ветеранів війни (наразі електронний продукт у розробці).

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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