Международные юристы одобрили конфискацию замороженных активов Центробанка рф в пользу Украины — Bloomberg Сегодня 18:45 — Казна и Политика

Международные юристы одобрили конфискацию замороженных активов Центробанка рф в пользу Украины — Bloomberg

Группа экспертов-юристов заявила, что конфискация замороженных активов Центробанка рф не противоречит международному праву ввиду масштабов вторжения россии в Украину.

Об этом пишет Bloomberg

«Европейский Союз, страны „Большой семерки“ и Австралия заморозили около 260 миллиардов евро суверенных активов, причем более двух третей из них — в ЕС. Все они согласны с тем, что эти средства должны оставаться недоступными для россии, если она не согласится помочь в восстановлении Украины, но пока они расходятся во мнениях по поводу законности полной конфискации этих активов», — пишет агентство.

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Письмо, разосланное по столицам G-7 и полученное агентством Bloomberg, подписали десять экспертов по международному праву и практикам из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США, стремящихся обосновать юридические основания для конфискации этих активов.

«Мы пришли к выводу, что, согласно международному праву, было бы законным для государств, заморозивших российские государственные активы, принять дополнительные контрмеры против россии, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в виде передачи российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно в результате незаконных действий россии», — пишут эксперты.

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Среди подписавших письмо — профессор и бывший декан юридического факультета Йельского университета Гарольд Хонджу Кох, который также был юридическим советником Государственного департамента США во времена администрации Обамы, и Филипп Зеликов из Института Гувера, адвокат и бывший дипломат, работавший в правительстве во времена разных президентов, в том числе в качестве стратегического консультанта администрации Байдена.

Семь из остальных подписантов — ученые и практики международного права из Европы, а один — из Японии.

«Письмо появилось в то время, когда страны G-7 обсуждают, что делать с активами, о которых идет речь, поскольку финансовые потребности Украины остаются неизменно высокими, а война не демонстрирует никаких признаков угасания. ЕС медленно продвигается в реализации планов по крайней мере применения налога на непредвиденную прибыль, полученную за счет замороженных средств. В прошлом году эти фонды позволили получить прибыль в размере 4,4 млрд евро», — добавляет Bloomberg.

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Великобритания и США подталкивают союзников по G-7 к полной конфискации активов Центробанка россии, а Канада, по словам чиновников, знакомых с ходом дискуссии, открыта к этой идее.

Европейские члены G7, особенно Франция и Германия, сейчас выступают против этого шага из-за юридических проблем и опасений, что это может повредить стабильности евро, а также создать опасный прецедент.

Економічна Правда По материалам:

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