Совет ЕС поддержал использование прибыли от замороженных активов рф для Украины — Finance.ua

Совет ЕС поддержал использование прибыли от замороженных активов рф для Украины Сегодня 10:02 — Казна и Политика

Совет ЕС поддержал использование прибыли от замороженных активов рф для Украины

Совет ЕС 12 февраля 2024 года утвердил постановление, которое открывает путь к принятию решения об использовании прибыли от замороженных активов рф для Украины.

Об этом пишет Общественное со ссылкой на сайт Совета ЕС

«Совет ЕС принял решение и регламент, которые разъясняют обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, обладающих активами и резервами Центрального банка россии, обездвиженными в результате ограничительных мер ЕС», — говорится в сообщении.

Что это значит

Это решение открывает путь к принятию Советом решения о возможном создании финансового вклада в бюджет ЕС из этих чистых доходов для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе. Этот финансовый взнос может быть направлен через бюджет ЕС в Фонд для Украины, о котором Совет и Европейский парламент достигли предварительной договоренности 6 февраля 2024 года.

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После того как россия начала свое незаконное и неоправданное полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, ЕС в координации с международными партнерами решил запретить любые операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ рф. В результате этого запрета соответствующие активы, находящиеся в финансовых учреждениях стран-членов ЕС, «обездвижены».

Принятое решение, согласно позиции G7, разъясняет запрет на эти операции, а также правовой статус доходов, полученных центральными депозитариями в связи с владением российскими иммобилизованными активами, и устанавливает четкие правила для субъектов, владеющих ими.

Как будут учитывать активы рф

«Совет, в частности, решил, что центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ рф на сумму свыше 1 млн евро, должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, которые накапливаются в результате ограничительных мер ЕС, а также отдельно сохранять соответствующие доходы. Кроме того, центральным депозитариям будет запрещено распоряжаться полученной чистой прибылью», — говорится в релизе относительно решения.

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Согласно постановлению, ввиду рисков и расходов, связанных с содержанием активов и резервов Центрального банка россии, каждый центральный депозитарий ценных бумаг может обратиться в свой надзорный орган с просьбой предоставить разрешение на высвобождение доли этой чистой прибыли с учетом соблюдения требований по уставному капиталу и управлению рисками.

Что этому предшествовало

В своем заявлении от 6 декабря 2023 года лидеры G7 подтвердили, что необходим «решительный прогресс для направления чрезвычайных доходов, которые находятся в частных руках и напрямую связаны с иммобилизованными суверенными активами россии, на поддержку Украины».

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В своих выводах от 14−15 декабря 2023 года Европейский Совет подтвердил свое решительное осуждение агрессивной войны россии против Украины, которая является явным нарушением Устава ООН, и подтвердила непоколебимую поддержку Европейским Союзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и ее неотъемлемого права на самооборону.

Европейский Совет также повторил свой призыв к решительному прогрессу в координации с партнерами относительно того, как чрезвычайные доходы частных лиц, непосредственно вытекающие из иммобилизованных активов россии, могут быть направлены на поддержку Украины и ее восстановление и реконструкцию в соответствии с применяемыми договорными обязательствами, а также в соответствии с правом ЕС и международным правом.

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Отмечается, что около 260 миллиардов евро активов Центрального банка россии были обездвижены в виде ценных бумаг и денежных средств в юрисдикциях стран G7, ЕС и Австралии, причем более двух третей из них обездвижены в ЕС.

Справка Finance.ua:

в конце декабря 2023 года Соединенные Штаты предложили «Группе семи» (G7) план конфискации российских активов на 300 млрд долларов.

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