Совет ЕС поддержал использование прибыли от замороженных активов рф для Украины — Finance.ua
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Совет ЕС поддержал использование прибыли от замороженных активов рф для Украины

Казна и Политика
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Совет ЕС поддержал использование прибыли от замороженных активов рф для Украины
Совет ЕС поддержал использование прибыли от замороженных активов рф для Украины
Совет ЕС 12 февраля 2024 года утвердил постановление, которое открывает путь к принятию решения об использовании прибыли от замороженных активов рф для Украины.
Об этом пишет Общественное со ссылкой на сайт Совета ЕС.
«Совет ЕС принял решение и регламент, которые разъясняют обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, обладающих активами и резервами Центрального банка россии, обездвиженными в результате ограничительных мер ЕС», — говорится в сообщении.

Что это значит

Это решение открывает путь к принятию Советом решения о возможном создании финансового вклада в бюджет ЕС из этих чистых доходов для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе. Этот финансовый взнос может быть направлен через бюджет ЕС в Фонд для Украины, о котором Совет и Европейский парламент достигли предварительной договоренности 6 февраля 2024 года.
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После того как россия начала свое незаконное и неоправданное полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, ЕС в координации с международными партнерами решил запретить любые операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ рф. В результате этого запрета соответствующие активы, находящиеся в финансовых учреждениях стран-членов ЕС, «обездвижены».
Принятое решение, согласно позиции G7, разъясняет запрет на эти операции, а также правовой статус доходов, полученных центральными депозитариями в связи с владением российскими иммобилизованными активами, и устанавливает четкие правила для субъектов, владеющих ими.

Как будут учитывать активы рф

«Совет, в частности, решил, что центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ рф на сумму свыше 1 млн евро, должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, которые накапливаются в результате ограничительных мер ЕС, а также отдельно сохранять соответствующие доходы. Кроме того, центральным депозитариям будет запрещено распоряжаться полученной чистой прибылью», — говорится в релизе относительно решения.
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Согласно постановлению, ввиду рисков и расходов, связанных с содержанием активов и резервов Центрального банка россии, каждый центральный депозитарий ценных бумаг может обратиться в свой надзорный орган с просьбой предоставить разрешение на высвобождение доли этой чистой прибыли с учетом соблюдения требований по уставному капиталу и управлению рисками.

Что этому предшествовало

В своем заявлении от 6 декабря 2023 года лидеры G7 подтвердили, что необходим «решительный прогресс для направления чрезвычайных доходов, которые находятся в частных руках и напрямую связаны с иммобилизованными суверенными активами россии, на поддержку Украины».
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В своих выводах от 14−15 декабря 2023 года Европейский Совет подтвердил свое решительное осуждение агрессивной войны россии против Украины, которая является явным нарушением Устава ООН, и подтвердила непоколебимую поддержку Европейским Союзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и ее неотъемлемого права на самооборону.
Европейский Совет также повторил свой призыв к решительному прогрессу в координации с партнерами относительно того, как чрезвычайные доходы частных лиц, непосредственно вытекающие из иммобилизованных активов россии, могут быть направлены на поддержку Украины и ее восстановление и реконструкцию в соответствии с применяемыми договорными обязательствами, а также в соответствии с правом ЕС и международным правом.
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Отмечается, что около 260 миллиардов евро активов Центрального банка россии были обездвижены в виде ценных бумаг и денежных средств в юрисдикциях стран G7, ЕС и Австралии, причем более двух третей из них обездвижены в ЕС.

Справка Finance.ua:

  • в конце декабря 2023 года Соединенные Штаты предложили «Группе семи» (G7) план конфискации российских активов на 300 млрд долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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