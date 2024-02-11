Стало известно, сколько средств поступило в бюджет от управления арестованными активами — Finance.ua

Стало известно, сколько средств поступило в бюджет от управления арестованными активами Сегодня 12:23 — Казна и Политика

Стало известно, сколько средств поступило в бюджет от управления арестованными активами

Агентство по розыску и менеджменту активов с начала 2024 года обеспечило прибыль в госбюджет на сумму 59 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

«С начала 2024 года Агентство по розыску и менеджменту активов обеспечило прибыль казны от управления активами на сумму 59 млн грн. Один месяц работы дал в бюджет в полтора раза больше по сравнению с 2022 годом и составляет 60% всех поступлений за предыдущий год», — говорится в сообщении.

Агентство резюмирует, что значительную долю поступлений обеспечили отчисления ПАО «Укрнафта», уплатившего 21 млн грн в качестве гарантийного платежа по АЗК Glusco, и 23 млн грн от АО ДАО «Черноморнефтегаз» в качестве дивидендов от доходов по управлению 26 облгазами Фирташа.

За арестованные средства агентство уже приобрело «Военные облигации» на сумму 3,7 млрд грн. По данным на 5 февраля, общий портфель облигаций уже обеспечил процентный доход в размере почти 300 млн грн. Прогнозируемый процентный доход от облигаций на 2024 год составит 600 млн грн.

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В январе валютный депозитный портфель АРМА вырос на $5,7 млн ​​и составляет почти $20 млн и €7,8 млн. Львиную долю этих средств государственный орган планирует потратить на приобретение «Военных облигаций» после утверждения изменений в Закон об АРМА, которые наделят Агентство такими полномочиями.

Укрінформ По материалам:

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