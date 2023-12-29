В АРМА передали часть российских активов на 11,5 млрд грн, их общая сумма может достигать сотни миллиардов — ГБР Сегодня 12:45 — Казна и Политика

В Агентство по розыску и менеджменту активов переданы российские активы на десятки миллиардов гривен, однако сумма активов, стоимость которых на данный момент определена, составляет 11,5 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

В то же время на сегодняшний день подсчитана лишь незначительная часть конфискованного имущества и общая сумма может достигать сотни миллиардов.

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По материалам ГБР, в течение 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иски заявления Министерства юстиции Украины о применении санкций против граждан российской федерации — олигархов, приближенных к путину. В частности, Аркадия и Игоря Ротенбергов, Олега Дерипаски, Евгения Гинера, Александра Пономаренко, Александра Скоробогатько.

В собственность нашего государства переданы активы:

ООО «Глуховский карьер кварцитов» и ООО «Николаевский глиноземный завод»;

ТРЦ «Ocean Plaza», ориентировочной стоимостью свыше 350 млн долл. США;

88,89% акций ОАО «Первый инвестиционный банк».

Арестован судом и рассматривается ВАКС вопрос национализации активов:

ЧАО «Ровнооблэнерго» (93,2%),

АО «Херсоноблэнерго» (99,9%),

АО «Черновцыоблэнерго» (96,8%),

АО «Житомироблэнерго» (95,5%),

ЧАО «Кировоградоблэнерго» (72,9%), а также 7 гостиниц и 2 ТРЦ, общей стоимостью 2 млрд грн (Гинер).

Также национализированы разные части уставного капитала и имущество россиян в других важных стратегических отраслях украинской экономики. В частности, это 100% ООО «Авангард-Виларти», кроме «Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД» владеет еще компанией «Итодер Инвестментс Лимитед» (Ethoder Investments Limited) и 66,65% «Инвестиционного союза «Лыбидь».

Структуры, подконтрольные Олегу Дерепаске, также участвовали в расширении и реконструкции Днепро-Бугского морского порта.

В доход государства возвращены земельные участки и недвижимое имущество в разных регионах Украины, сотни единиц специальной и грузовой техники. Национализированы сотни производственных помещений, техники, складов, которые россияне использовали в Украине для обогащения.

Среди прочего:

13 морских судов;

1547 железнодорожных вагонов;

299 транспортных средств;

12,3 тыс. тонн железорудной продукции;

87,14 тыс. тонн удобрений;

1,5 тыс. тонн сжиженного газа;

1,1 тыс. тонн химической продукции;

1,4 тыс. тонн строительных материалов;

65 тонны спиртовой продукции;

600 тонн продуктов питания.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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