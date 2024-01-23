Страны ЕС достигли соглашения об использовании замороженных активов рф: когда ждать решения — Finance.ua
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Страны ЕС достигли соглашения об использовании замороженных активов рф: когда ждать решения

Казна и Политика
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Страны ЕС достигли соглашения об использовании замороженных активов рф: когда ждать решения
Страны ЕС достигли соглашения об использовании замороженных активов рф: когда ждать решения
Страны-члены Европейского Союза имеют политическую договоренность использовать доходы от замороженных активов российской федерации.
Об этом вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель Евросоюза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.
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«Что касается обездвиженных российских активов, я думаю, что могу сказать, что мы имеем политическую договоренность завершить работу на основе предложения, которое мы представили в декабре и которое сосредотачивается на доходах», — сказал Боррель, уточнив, что речь идет о сверхприбылях или поступлениях, которые поступают от замороженных активов.
«Я почти уверен, что это будет завершено вскоре. Обсуждение продолжится на уровне послов, но я вижу, что согласование близится. Я настойчиво прилагаю усилия, чтобы это решение было одобрено до следующего заседания Совета ЕС по иностранным делам», — добавил Боррель.
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Как говорится в повестке дня на сайте Совета ЕС, 2−3 февраля состоится неформальное заседание министров иностранных дел стран-членов ЕС в формате Gymnich, а 19 февраля — следующее заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.
Как сообщает журналист «Радио свобода» Рикард Йозвяк в сети X, послы ЕС в среду должны согласовать решение об использовании доходов с замороженных российских активов.
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Напомним, в декабре 2023 года издание Financial Times писало, что Брюссель намерен предложить отделять доходы, полученные от замороженных российских активов в ЕС, с целью привлечь до 15 млрд евро для поддержки Украины. Сначала Еврокомиссия потребует от центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами российского центробанка, размещать полученную от них прибыль на отдельных счетах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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