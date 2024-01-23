У россии мало инструментов, чтобы противодействовать конфискации замороженных активов — ОП Сегодня 07:49

У россии мало инструментов, чтобы противодействовать конфискации замороженных активов — ОП

У россии мало инструментов, чтобы противодействовать конфискации замороженных на Западе активов.

Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сказал в интервью «Интерфакс-Украина» , передает Укринформ.

«Риторика россии, в том числе руководства россии, а сегодня я прочитал новость, что они там собираются истребовать едва ли не царской россии собственность и т. д. (…) Я думаю, тем самым они открыто признают, что у них мало инструментов противодействовать этому. По ним всегда видно, когда они начинают оскорблять, угрожать и тому подобное: значит, «хорошие сапоги — надо брать», — отметил Ермак.

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По его словам, эта риторика россиян также свидетельствует о том, что вопрос конфискации замороженных госактивов рф стал на шаг ближе.

«На сегодняшний день мы в полной и практически ежедневной координации со всеми ведомствами наших партнеров. Безусловно, иногда возникают экономические факторы, иногда возникают факторы, как, например, с российскими пропагандистами, когда законодательство стран-партнеров является таким, что им надо взвешивать все нюансы, все возможные судебные иски, как они будут на это реагировать, и многие другие факторы. Но мы ни на миг не останавливаемся», — заверил руководитель ОП.

Он выразил убеждение, что какие бы российские нарративы там ни исходили, санкции имеют силу, сокрушительную для российской экономики.

«Не всегда это происходит достаточно быстро, но на перспективу это работает очень эффективно», — сказал Ермак.

Как сообщалось ранее, спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер считает, что процесс конфискации российских активов потребует коллективного решения всех стран, имеющих замороженные средства рф в своих финансовых учреждениях, и потребует времени.

В то же время, администрация президента США Джо Байдена подает сигналы о поддержке законопроекта, который позволит конфисковать около $300 млрд замороженных российских активов и направить эти средства на восстановление Украины.

Между тем, по сообщениям западных СМИ, США и Великобритания активно работают с другими странами в Европе, чтобы сделать этот шаг возможным. Ожидается, что в феврале лидеры стран G7 обсудят правовые возможности для конфискации активов рф с учетом требований к Кремлю прекратить войну, а также компенсировать Украине причиненный ущерб.

Международный валютный фонд, в свою очередь, считает, что решение о конфискации российских активов должны принимать сами страны, где размещены замороженные средства рф, а сам следит за дискуссиями, чтобы оценить возможное влияние таких решений на международную финансовую систему.

Укрінформ По материалам:

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