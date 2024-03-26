В МВФ подчеркнули важность независимости руководителей центробанков: риски вмешательства растут — Finance.ua

В МВФ подчеркнули важность независимости руководителей центробанков: риски вмешательства растут Сегодня 09:13

В МВФ подчеркнули важность независимости руководителей центробанков: риски вмешательства растут

Директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила важность независимости руководителей центральных банков на фоне роста рисков политического вмешательства в принятие решений банками и кадровые назначения.

Об этом говорится в статье Геориевой на сайте МВФ.

В частности, сейчас руководители центробанков сталкиваются с призывами к снижению процентной ставки, даже если это преждевременно.

«Правительства и руководители центральных банков должны противостоять этому давлению», — пишет глава МВФ.

Читайте также МВФ определил курс гривны к доллару как де-факто фиксированный

В то же время она подчеркивает, что руководители независимых центральных банков эффективно управляли пандемией, разрешив агрессивное смягчение монетарной политики, что помогло предотвратить глобальный финансовый кризис и ускорить восстановление. Впоследствии они ужесточили монетарную политику, что помогло сохранить инфляционные ожидания и снизить инфляцию до более управляемого уровня.

«Хотя битва еще не завершена, их успех в большинстве своем объясняется независимостью и доверием, которое многие центральные банки получили за последние десятилетия», — добавляет Георгиева.

Одно из исследований МВФ, рассматривающее десятки центральных банков с 2007 по 2021 год, показывает, что банки с высокими показателями независимости были более успешны в сдерживании инфляционных ожиданий людей, что помогает поддерживать инфляцию на низком уровне.

Другое исследование МВФ, отслеживающее 17 центральных банков Латинской Америки за последние 100 лет, изучает такие факторы, как независимость принятия решений, четкость полномочий и то, можно ли заставить их кредитовать правительство. Было также установлено, что большая независимость связана с гораздо лучшими результатами инфляции.

Читайте также МВФ обновил дедлайны структурных маяков для Украины

«Суть ясна: независимость центрального банка имеет значение для ценовой стабильности, а ценовая стабильность имеет значение для стабильного долгосрочного роста. Но для обладания огромной властью в демократических обществах доверие является ключевым», — говорится в статье.

Кроме того, мощное управление и независимость означают, что руководители центральных банков должны иметь контроль над своими бюджетами и персоналом, а не подлежать легкому увольнению на основе их политических взглядов или действий, предпринятых в рамках законных полномочий. Они должны быть подотчетными и прозрачными.

Другие ветви власти несут четкие обязанности по оказанию помощи главам центральных банков в достижении поставленных перед ними целей и преодолении будущих опасностей. Это касается не только законов, провозглашающих независимость, но и соблюдения буквы и духа таких законов.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.