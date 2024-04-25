НБУ анонсировал ряд шагов валютной либерализации в ближайшие недели — Finance.ua

НБУ анонсировал ряд шагов валютной либерализации в ближайшие недели Сегодня 16:45 — Валюта

НБУ анонсировал ряд шагов валютной либерализации в ближайшие недели

Национальный банк Украины (НБУ) анонсировал ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели, учитывая достаточно комфортный уровень международных резервов, контролируемую ситуацию на валютном рынке и ожидание дальнейшего поступления международной помощи.

«Сейчас мы видим основания для того, чтобы завершить первый этап (стратегии смягчения валютных ограничений — ИФ-У), предусматривающий определенные послабления новых дивидендов, отмену запрета, соответственно, на импорт услуг и валютную либерализацию относительно возможности обслуживания старых долгов» , — сказал глава НБУ Андрей Пышный на пресс-брифинге в четверг.

Глава НБУ добавил, что в настоящее время Нацбанк находится на этапе финализации и окончательной калибровки этих решений, о которых регулятор намерен объявить в ближайшее время.

«Они (валютные послабления) будут согласовываться со стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Эти шаги уже учтены в обновленном макроэкономическом прогнозе, предусматривающем сохранение международных резервов в этом и следующем годах на уровне, близком к текущему», — отметил Пышный.

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