НБУ анонсировал ряд шагов валютной либерализации в ближайшие недели — Finance.ua
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НБУ анонсировал ряд шагов валютной либерализации в ближайшие недели

Валюта
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НБУ анонсировал ряд шагов валютной либерализации в ближайшие недели
НБУ анонсировал ряд шагов валютной либерализации в ближайшие недели
Национальный банк Украины (НБУ) анонсировал ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели, учитывая достаточно комфортный уровень международных резервов, контролируемую ситуацию на валютном рынке и ожидание дальнейшего поступления международной помощи.
«Сейчас мы видим основания для того, чтобы завершить первый этап (стратегии смягчения валютных ограничений — ИФ-У), предусматривающий определенные послабления новых дивидендов, отмену запрета, соответственно, на импорт услуг и валютную либерализацию относительно возможности обслуживания старых долгов» , — сказал глава НБУ Андрей Пышный на пресс-брифинге в четверг.
Глава НБУ добавил, что в настоящее время Нацбанк находится на этапе финализации и окончательной калибровки этих решений, о которых регулятор намерен объявить в ближайшее время.
«Они (валютные послабления) будут согласовываться со стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Эти шаги уже учтены в обновленном макроэкономическом прогнозе, предусматривающем сохранение международных резервов в этом и следующем годах на уровне, близком к текущему», — отметил Пышный.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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