В Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынке — Finance.ua

В Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынке Сегодня 16:01 — Валюта

В Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынке

Ситуация на валютном рынке под контролем, а риски безопасности уменьшились после финансовой поддержки от Конгресса США.

Такое мнение высказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный во время телемарафона.

«Сейчас ситуация на валютном рынке контролируемая. Неопределенность есть, она связана в первую очередь с рисками безопасности, но и ее стало меньше, ведь Конгресс США принял решение о финансировании», — говорит Пышный.

Он отмечает, что именно война — генератор наибольших рисков и неопределенности в формировании украинского бюджета.

«Все же мы продолжаем думать о лучшем, а готовимся к худшему. Мы рассматриваем все варианты развития событий», — добавил он.

Справка Finance.ua:

Ранее замглавы НБУ Юрий Гелетий заявлял, что на ослабление гривны повлияла активизация расходов правительства в марте после получения 9 млрд долларов международной помощи от партнеров. По словам Гелетия, при этом ситуация на валютном рынке остается контролируемой;

аналитики ICU прогнозируют, что ввиду проявленного НБУ желания к девальвации и увеличению волатильности курса, курс на конец года составит 42,3 грн/доллар по сравнению с предыдущим прогнозом 40,7 грн/доллар;



Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой отмечал, что в мае в украинских банках и обменниках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. Причем в основном в продаже. По прогнозу банковского сектора, в текущем месяце стоимость американской валюты на наличном рынке составит 39−41 грн.



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УНН По материалам:

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