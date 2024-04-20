Сколько средств получила Украина от международных партнеров с начала войны — Finance.ua

Сколько средств получила Украина от международных партнеров с начала войны
С начала полномасштабного вторжения международные партнеры предоставили Украине $83,7 млрд финансовой помощи.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Министерство финансов Украины.
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В частности, в 2024 году в госбюджет уже поступило $10,2 млрд.
«В первые месяцы 2024 года мы оказались в ситуации, когда необходимое обещанное вооружение и техника от наших партнеров не поступали вовремя. Это привело к ситуации, когда Правительство было вынуждено авансировать средства на закупку необходимого вооружения и техники. В этом году мы уже приблизили дополнительные 4 млрд долларов США на закупку патронов и амуниций, необходимых для защиты и деоккупации территорий. Отсутствие или задержка в поддержке Украины влечет за собой увеличение фискального разрыва и негативно влияет на нашу способность противостоять врагу на фронте», — заявил Марченко.
До конца этого года потребность Украины во внешнем финансировании составляет $27 млрд.
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Евросоюз уже пообещал, что предоставит $12,5 млрд финансовой помощи.
Также планируется получение средств от МВФ — $4,5 млрд и других.
В то же время он подчеркнул, что критически важным вопросом является утверждение Конгрессом США пакета помощи Украине.
Справка Finance.ua:
- Украина на следующей неделе получит второй транш по согласованной программе макрофинансовой помощи Ukraine Facility от ЕС в объеме 1,5 млрд евро;
- США обнародовали обновленный план помощи Украине на $61 млрд;
- из этой суммы почти $28 млрд пойдет на все операции, связанные с военной помощью США Украине;
- почти $13,8 млрд до 30 сентября 2025 года направляются на программу Ukraine Security Assistance Initiative;
- чуть более $13,4 млрд могут быть направлены на замену и ремонт переданного Украине вооружения, а также для финансирования обучения украинцев.
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