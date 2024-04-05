Международные партнеры выделили более 700 миллионов долларов на проекты гуманитарного разминирования в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Международные партнеры выделили более 700 миллионов долларов на проекты гуманитарного разминирования в Украине

Казна и Политика
8
Международные партнеры выделили более 700 миллионов долларов на проекты гуманитарного разминирования в Украине
Международные партнеры выделили более 700 миллионов долларов на проекты гуманитарного разминирования в Украине
Международные партнеры Украины выделили на проекты в гуманитарном разминировании с 2022 по 2027 год более 700 млн дол. в эквиваленте.
Об этом сообщает министерство экономики.
Отмечается, что ключевыми донорами Украины являются США, Швейцария, Норвегия, страны ЕС, Япония, Нидерланды, Германия и другие.
Читайте также
«Благодаря совместной работе возможен возврат земель к продуктивному использованию, защита населения от влияния взрывоопасных предметов и усиление системы противоминной деятельности в Украине», — говорится в сообщении.
В общей сложности с начала вторжения произошло 656 несчастных случаев, связанных с минами. От подрывов погибли 296 гражданских, еще 665 получили ранения.
Читайте также
Добавляется, что правительство будет только усиливать координацию противоминной деятельности с международным и профессиональным сообществом.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.