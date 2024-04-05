Международные партнеры выделили более 700 миллионов долларов на проекты гуманитарного разминирования в Украине — Finance.ua

Международные партнеры выделили более 700 миллионов долларов на проекты гуманитарного разминирования в Украине Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Международные партнеры выделили более 700 миллионов долларов на проекты гуманитарного разминирования в Украине

Международные партнеры Украины выделили на проекты в гуманитарном разминировании с 2022 по 2027 год более 700 млн дол. в эквиваленте.

Об этом сообщает министерство экономики.

Отмечается, что ключевыми донорами Украины являются США, Швейцария, Норвегия, страны ЕС, Япония, Нидерланды, Германия и другие.

Читайте также В Украине к середине лета представят систему разминирования с использованием ИИ — Свириденко

«Благодаря совместной работе возможен возврат земель к продуктивному использованию, защита населения от влияния взрывоопасных предметов и усиление системы противоминной деятельности в Украине», — говорится в сообщении.

В общей сложности с начала вторжения произошло 656 несчастных случаев, связанных с минами. От подрывов погибли 296 гражданских, еще 665 получили ранения.

Читайте также Федоров представил новый комплекс дистанционного разминирования

Добавляется, что правительство будет только усиливать координацию противоминной деятельности с международным и профессиональным сообществом.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.