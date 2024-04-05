Международные партнеры выделили более 700 миллионов долларов на проекты гуманитарного разминирования в Украине — Finance.ua

Международные партнеры выделили более 700 миллионов долларов на проекты гуманитарного разминирования в Украине
Международные партнеры Украины выделили на проекты в гуманитарном разминировании с 2022 по 2027 год более 700 млн дол. в эквиваленте.
Об этом сообщает министерство экономики.
Отмечается, что ключевыми донорами Украины являются США, Швейцария, Норвегия, страны ЕС, Япония, Нидерланды, Германия и другие.
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«Благодаря совместной работе возможен возврат земель к продуктивному использованию, защита населения от влияния взрывоопасных предметов и усиление системы противоминной деятельности в Украине», — говорится в сообщении.
В общей сложности с начала вторжения произошло 656 несчастных случаев, связанных с минами. От подрывов погибли 296 гражданских, еще 665 получили ранения.
Добавляется, что правительство будет только усиливать координацию противоминной деятельности с международным и профессиональным сообществом.
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