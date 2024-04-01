В Украине к середине лета представят систему разминирования с использованием ИИ — Свириденко
В украинском правительстве планируют к середине лета представить систему разминирования с использованием искусственного интеллекта.
Об этом заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко на открытии фотовыставки «Люди, команды и технологии для минной безопасности Украины».
«Мы сотрудничаем с компанией Palantir (американская корпорация, мировой лидер по разработке программного обеспечения для анализа данных. — Ред.). Они помогают нам развить подход к разминированию с применением искусственного интеллекта. Мы используем это для прогнозирования территорий, требующих разминирования, и определения наиболее опасных участков. Я думаю, что примерно к середине лета мы сможем продемонстрировать подходы, основанные на данных искусственного интеллекта, для построения надлежащей системы разминирования», — сказала Свириденко.
Она добавила, что это будет революционным подходом, но Украина многое делает впервые.
Читайте также
«Если этот опыт будет успешен, мы сможем распространять его на глобальном уровне, чтобы способствовать деятельности в сфере минной безопасности», — отметила вице-премьер-министр.
По словам Свириденко, правительство хотело бы привлекать больше инноваций на рынок разминирования. С этой целью планируется провести хакатон для украинских команд, которые могут предложить идеи и предоставить им предложения по финансированию.
«Если у этих людей нет опыта работы с нашей бюрократической системой, мы хотели бы оказать им поддержку, чтобы получить больше дронов для разминирования и расширить этот опыт», — сказала чиновник.
Поделиться новостью