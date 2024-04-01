В Украине к середине лета представят систему разминирования с использованием ИИ — Свириденко Сегодня 09:30

В Украине к середине лета представят систему разминирования с использованием ИИ — Свириденко

В украинском правительстве планируют к середине лета представить систему разминирования с использованием искусственного интеллекта.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко на открытии фотовыставки «Люди, команды и технологии для минной безопасности Украины».

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«Мы сотрудничаем с компанией Palantir (американская корпорация, мировой лидер по разработке программного обеспечения для анализа данных. — Ред.). Они помогают нам развить подход к разминированию с применением искусственного интеллекта. Мы используем это для прогнозирования территорий, требующих разминирования, и определения наиболее опасных участков. Я думаю, что примерно к середине лета мы сможем продемонстрировать подходы, основанные на данных искусственного интеллекта, для построения надлежащей системы разминирования», — сказала Свириденко.

Она добавила, что это будет революционным подходом, но Украина многое делает впервые.

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«Если этот опыт будет успешен, мы сможем распространять его на глобальном уровне, чтобы способствовать деятельности в сфере минной безопасности», — отметила вице-премьер-министр.

По словам Свириденко, правительство хотело бы привлекать больше инноваций на рынок разминирования. С этой целью планируется провести хакатон для украинских команд, которые могут предложить идеи и предоставить им предложения по финансированию.

«Если у этих людей нет опыта работы с нашей бюрократической системой, мы хотели бы оказать им поддержку, чтобы получить больше дронов для разминирования и расширить этот опыт», — сказала чиновник.

Укрінформ По материалам:

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