Украине за год удалось разминировать и вернуть в экономику 18 тыс. квадратных километров земель — Finance.ua

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Украине за год удалось разминировать и вернуть в экономику 18 тыс. квадратных километров земель

Казна и Политика
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Украине за год удалось разминировать и вернуть в экономику 18 тыс. квадратных километров земель
Украине за год удалось разминировать и вернуть в экономику 18 тыс. квадратных километров земель
Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что благодаря усилиям по разминированию за прошлый год 18 000 квадратных километров ранее загрязненных украинских земель были очищены и возвращены в хозяйственное использование.
Благодаря разминированию в экономику за год удалось вернуть 18 тысяч квадратных километров земель.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции.
«18 тыс. кв. км мы ввели в экономику. Если в прошлом году мы коммуницировали о 174 тыс. кв. км, находящихся под минным или другим загрязнением, неразорвавшихся снарядов или бомб, то в этом году эта цифра уменьшилась до 156 тыс. кв. км. И соответственно, разница была возвращена в экономику Украины благодаря работе ГСЧС, военным и операторам гуманитарного разминирования, обследованию этих земель и возвращению их к жизни» — сказал Шмыгаль.
Он рассказал, что создана вся необходимая инфраструктура, количество операторов гуманитарного разминирования за последний месяц увеличилось с 26 до 29, а также еще 48 потенциальных операторов по гуманитарному разминированию проходят сертификацию.
Искусственный интеллект будет помогать в гуманитарном разминировании территории Украины. Соответствующее соглашение о партнерстве подписали министерство экономики и технологическая компания Palantir в рамках визита украинской делегации в Великобританию.
По материалам:
УНН
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