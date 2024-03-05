Украине за год удалось разминировать и вернуть в экономику 18 тыс. квадратных километров земель — Finance.ua

Украине за год удалось разминировать и вернуть в экономику 18 тыс. квадратных километров земель Сегодня 10:33 — Казна и Политика

Украине за год удалось разминировать и вернуть в экономику 18 тыс. квадратных километров земель

Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что благодаря усилиям по разминированию за прошлый год 18 000 квадратных километров ранее загрязненных украинских земель были очищены и возвращены в хозяйственное использование.

Благодаря разминированию в экономику за год удалось вернуть 18 тысяч квадратных километров земель.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции.

«18 тыс. кв. км мы ввели в экономику. Если в прошлом году мы коммуницировали о 174 тыс. кв. км, находящихся под минным или другим загрязнением, неразорвавшихся снарядов или бомб, то в этом году эта цифра уменьшилась до 156 тыс. кв. км. И соответственно, разница была возвращена в экономику Украины благодаря работе ГСЧС, военным и операторам гуманитарного разминирования, обследованию этих земель и возвращению их к жизни» — сказал Шмыгаль.

Он рассказал, что создана вся необходимая инфраструктура, количество операторов гуманитарного разминирования за последний месяц увеличилось с 26 до 29, а также еще 48 потенциальных операторов по гуманитарному разминированию проходят сертификацию.

Искусственный интеллект будет помогать в гуманитарном разминировании территории Украины. Соответствующее соглашение о партнерстве подписали министерство экономики и технологическая компания Palantir в рамках визита украинской делегации в Великобританию.

УНН По материалам:

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