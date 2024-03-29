Федоров представил новый комплекс дистанционного разминирования — Finance.ua

Федоров представил новый комплекс дистанционного разминирования
Разработчики из кластера Brave1 представили новый дистанционный комплекс для разминирования Ratel Deminer — минный трал, который находит и нейтрализует противопехотные мины.
Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«Разработчики уже провели испытания Ratel Deminer в реальных условиях — комплекс применяли для гуманитарного разминирования от противопехотных мин возле Святогорска Донецкой области», — сообщил Федоров в Телеграм-канале в четверг.
Министр сообщил, что комплекс оснащен камерой дневного видения, что помогает лучше им управлять. Ratel Deminer уничтожает мины типа ПФМ-1, ПМН-4, ПМН-3 и ПМН-2.
Ratel Deminer получил статус BRV1, что означает, что разработку определили приоритетной для Сил безопасности и обороны. В настоящее время комплекс дорабатывают и увеличивают мощности.
«Это не первая разработка от этого производителя, которая прошла путь до Brave1. Наземные работы Ratel S и Ratel M получили кодификации, активно используемые в войсках», — написал Федоров.
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