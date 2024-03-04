ИИ будет помогать разминировать украинские земли: Минэкономики подписало контракт — Finance.ua
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ИИ будет помогать разминировать украинские земли: Минэкономики подписало контракт

Казна и Политика
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ИИ будет помогать разминировать украинские земли: Минэкономики подписало контракт
ИИ будет помогать разминировать украинские земли: Минэкономики подписало контракт
Искусственный интеллект будет помогать в гуманитарном разминировании территории Украины. Министерство экономики и технологическая компания Palantir, специализирующаяся на аналитике обширных данных, подписали соглашение о партнерстве.
Об этом сообщает Правительственный портал.
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«Гуманитарное разминирование — нулевой этап восстановления Украины. Потенциально загрязнены 156 000 квадратных километров земли, в зоне риска находится более 6 миллионов украинцев», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.
Соглашение содержит конкретные положения о сотрудничестве по следующим направлениям:
  • оцифровка операций гуманитарного разминирования, автоматизация процессов, предусмотренных Национальной стратегией противоминной деятельности на период до 2033 года;
  • расширение цифровых возможностей для координации высвобождения и оценки земель, определение приоритетов регионов и управление рисками в противоминной деятельности;
  • использование ассистента на базе платформы искусственного интеллекта Palantir (AIP) для принятия решений в противоминной деятельности.
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Платформа будет работать с большими базами данных, сформированных причастными к выполнению мер противоминной деятельности структурами, начиная от органов местного самоуправления, региональных властей, министерств и ведомств и завершая операторами противоминной деятельности.

Какую информацию будет содержать база

Предполагается, что базы будут содержать как постоянную информацию, например оценку экономической эффективности сельхозземель, близость загрязненных территорий к коммуникациям и т. п., так и оперативную, которая будет регулярно обновляться.
Речь идет, в частности, о данных обследования территорий ГСЧС, ГССТ, неправительственными операторами, количестве и состоянии техники, наличии пиротехнических подразделений на конкретных направлениях и т. п.
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Платформа будет анализировать информацию и давать рекомендации по оптимизации процессов. Например, сможет посоветовать, учитывая все данные, как наиболее эффективно провести очистку конкретной территории — с помощью новых методов разминирования, таких как дроны или с применением традиционных методов.
Конечной же целью видится разминирование территории быстрее и при меньших затратах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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