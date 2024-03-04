ИИ будет помогать разминировать украинские земли: Минэкономики подписало контракт — Finance.ua

ИИ будет помогать разминировать украинские земли: Минэкономики подписало контракт Сегодня 13:30 — Казна и Политика

ИИ будет помогать разминировать украинские земли: Минэкономики подписало контракт

Искусственный интеллект будет помогать в гуманитарном разминировании территории Украины. Министерство экономики и технологическая компания Palantir, специализирующаяся на аналитике обширных данных, подписали соглашение о партнерстве.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Читайте также В Кабмине рассказали, сколько лет нужно Украине для разминирования

«Гуманитарное разминирование — нулевой этап восстановления Украины. Потенциально загрязнены 156 000 квадратных километров земли, в зоне риска находится более 6 миллионов украинцев», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Соглашение содержит конкретные положения о сотрудничестве по следующим направлениям:

оцифровка операций гуманитарного разминирования, автоматизация процессов, предусмотренных Национальной стратегией противоминной деятельности на период до 2033 года;

расширение цифровых возможностей для координации высвобождения и оценки земель, определение приоритетов регионов и управление рисками в противоминной деятельности;

использование ассистента на базе платформы искусственного интеллекта Palantir (AIP) для принятия решений в противоминной деятельности.

Читайте также Австралийские благотворители выделяют 5 миллионов долларов на разминирование Украины

Платформа будет работать с большими базами данных, сформированных причастными к выполнению мер противоминной деятельности структурами, начиная от органов местного самоуправления, региональных властей, министерств и ведомств и завершая операторами противоминной деятельности.

Какую информацию будет содержать база

Предполагается, что базы будут содержать как постоянную информацию, например оценку экономической эффективности сельхозземель, близость загрязненных территорий к коммуникациям и т. п. , так и оперативную, которая будет регулярно обновляться.

Речь идет, в частности, о данных обследования территорий ГСЧС, ГССТ, неправительственными операторами, количестве и состоянии техники, наличии пиротехнических подразделений на конкретных направлениях и т. п.

Читайте также В Украине уже создали уже третью модель машины для разминирования

Платформа будет анализировать информацию и давать рекомендации по оптимизации процессов. Например, сможет посоветовать, учитывая все данные, как наиболее эффективно провести очистку конкретной территории — с помощью новых методов разминирования, таких как дроны или с применением традиционных методов.

Конечной же целью видится разминирование территории быстрее и при меньших затратах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.