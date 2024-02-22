В Украине уже создали уже третью модель машины для разминирования — Finance.ua

В Украине уже создали уже третью модель машины для разминирования Сегодня 23:29 — Технологии&Авто

В Украине уже создали уже третью модель машины для разминирования, Фото: me.gov.ua

В Украине уже представили третью модель отечественной машины для разминирования.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

«Новая машина для разминирования по своим характеристикам не уступает лучшим западным аналогам», — говорится в сообщении.

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Украинская машина создана на основе шасси трактора Т-156 и способна очищать за час 5 тысяч квадратных метров земли. Приблизительно столько же очищает хорватский DOK-ING MV-10. Отечественная разработка продемонстрировала также очень высокую плотность обработки земли — расстояние между полосами, обработанными рабочим механизмом машины, составит всего 2 сантиметра.

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«Сейчас впереди сертификация машины и запуск серийного производства. Техника разрабатывалась компанией efarm pro совместно с производителями, поэтому мощности для изготовления и, при необходимости, ремонта машин дополнительно искать не нужно. Учитывая потребности операторов в машинах для разминирования, спрос на технику будет», — добавили в министерстве.

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