Почти 100 млн из «United24» направят на разминирование — Finance.ua
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Почти 100 млн из «United24» направят на разминирование

Казна и Политика
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Почти 100 млн из «United24» направят на разминирование
Почти 100 млн из «United24» направят на разминирование
Более 97 млн ​​грн, поступивших на счет Министерства экономики для финансирования мероприятий гуманитарного разминирования в рамках платформы United24, будут направлены на приобретение техники и оборудования для разминирования.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
«Эти средства распределят между Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Государственной специальной службой транспорта на такие цели», — говорится в сообщении.
В частности, на помощь ДССТ с приобретением машины дистанционного механизированного разминирования тяжелого типа (аналог МV-10).
Также на приобретение для ДССТ 400 защитных заборов и 400 защитных фартуков сапера гуманитарного разминирования.
На приобретение для ГСЧС двух седельных тягачей для перевозки машин дистанционного механизированного разминирования.
На приобретение для ГСЧС трех бронированных пиротехнических машин легкого типа перевозки взрывоопасных предметов.
Сообщается, что заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный также обратился к заявителям с предложением в дальнейшем делать акцент на приобретении оборудования отечественного производства.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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