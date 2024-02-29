В Кабмине рассказали, сколько лет нужно Украине для разминирования — Finance.ua

В Кабмине рассказали, сколько лет нужно Украине для разминирования
В Украине потенциально опасны примерно 176 тысяч квадратных километров территории. Поэтому нашу страну можно назвать наиболее заминированным государством мира.
Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в эфире Украинского радио.
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«Вопрос разминирования стоит очень остро, это первый пункт в восьмом разделе „Формулы мира“ президента Владимира Зеленского. Министерство экономики Украины возглавляет этот трек по разминированию. Для полного разминирования Украины потребовалось 700 лет. Приняв ряд правительственных решений и определенные модели развития разминирования, как рынка, у нас уже есть снижение количества этих лет до 70», — сказал он.
В то же время, министр убежден, что благодаря развитию рынка разминирования и появлению нового оборудования от частных компаний, предоставляющих соответствующие услуги, потенциально можно говорить о цифре в семь лет на полное разминирование Украины.
Стрелец добавил, что это станет возможным после победы и деоккупации территорий.
В прошлом году премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что для полного разминирования Украины нужно 37 миллиардов долларов и более 10 тысяч саперов. В государстве есть только 3 тысячи специалистов. Около 40 стран уже выделили 250 миллионов долларов на разминирование.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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