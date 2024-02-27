Австралийские благотворители выделяют 5 миллионов долларов на разминирование Украины — Finance.ua

Австралийские благотворители выделяют 5 миллионов долларов на разминирование Украины Сегодня 14:13 — Мир

Австралийские благотворители выделяют 5 миллионов долларов на разминирование Украины

Австралийский горный магнат Эндрю «Твигги» Форрест и его бывшая жена Никола через свой фонд Minderoo выделили 5 миллионов долларов США на помощь в разминировании лучших сельскохозяйственных регионов Украины.

Об этом сообщает bnnbreaking.com

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Эта филантропическая акция направлена ​​на реабилитацию земли, опустошенной конфликтом, предоставляя возможность тысячам украинцев вернуться на свои фермы и продолжать свою повседневную жизнь без страха.

Инициатива сосредоточена на северо-западе и юге Украины, обещая восстановить безопасность и продуктивность этих важных сельскохозяйственных зон.

Спасение для украинских фермеров

Пожертвование фонда Minderoo — не просто финансовый жест; это спасительный круг для украинских фермеров, попавших под перекрестный огонь продолжающегося конфликта. Мины, остатки боевых действий, представляют значительную угрозу жизни и здоровью, делая огромные массивы плодородной земли непригодными для использования.

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Ожидается, что усилия по разминированию, поддерживаемые Forrests, устранят эти опасности, позволяя перемещенным громадам вернуться, а сельскому хозяйству снова процветать.

Этот вклад направлен на неотложную потребность, поскольку сельское хозяйство играет ключевую роль в экономике и продовольственной безопасности Украины.

Вызовы и возможности

Эта инициатива также открывает возможности для инноваций и сотрудничества. Достижение технологий, например системы обнаружения на основе дронов, обещают ускорить процесс расчистки, потенциально спасая жизнь и восстанавливая землю для продуктивного использования раньше, чем считалось возможным.

Филантропические усилия Forrests выходят за пределы непосредственных выгод для украинских фермеров и их громад. Содействуя усилиям по разминированию, Фонд Minderoo также делает заявление о важности международной солидарности во время кризиса.

Это пожертвование не только помогает Украине в ее восстановлении, но и создает прецедент для других частных организаций, которые могут последовать этому примеру, потенциально мобилизуя больше ресурсов для гуманитарных целей по всему миру.

Украине площадь заминированной территории в 4,5 раза превышает размеры Швейцарии. Напомним, в марте 2023 года в ПРООН говорили , что в

В августе Минэкономики говорили, что надеются за 10 лет разминировать и вернуть в использование 80% земельных угодий.

Справка Finance.ua:

Европейский союз передал Украине систему для разминирования DOK-ING MV-10: она поможет обезвредить противопехотные, противотанковые мины и другие неразорвавшиеся боеприпасы.

Словения приняла решение выделить Украине 1,5 млн евро на гуманитарное разминирование. Средства будут предоставлены еще в этом году на безвозвратной основе.

Разминирование сельхозземли состоит из разных этапов, стоимость которых может значительно варьироваться.

По оценкам KSE Institute, по результатам интервью с национальными операторами противоминной деятельности, средняя цена этих услуг такова:

нетехническое обследование — $6 за 1 га;

техническое обследование — более $3 тыс. за 1 га;

очистка земли — почти $30 тыс. за 1 га.

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