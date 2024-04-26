Евросоюз опередил США: финансовая помощь Украине, крупнейшие доноры (инфографика) — Finance.ua

Евросоюз опередил США: финансовая помощь Украине, крупнейшие доноры (инфографика) Сегодня 15:03 — Казна и Политика

Евросоюз опередил США: финансовая помощь Украине, крупнейшие доноры (инфографика)

Как сообщает Министерство экономики, объем финансирования Государственного бюджета Украины в 2024 году по состоянию на 25 апреля — 15,6 млрд долларов США.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Внешнее финансирование — 11,8 млрд долларов США.

ОВГЗ — 3,8 млрд долларов США.

Крупнейшими иностранными донорами в этом году являются: Европейский Союз, Япония, Канада, МВФ и Великобритания.



Отметим, что с февраля 2022 года бюджетная поддержка от международных партнеров составляет 85,4 млрд долларов США.

Напомним, в Госбюджет Украины поступил второй транш в рамках переходного финансирования в размере 1,5 млрд евро в соответствии с инструментом Европейского Союза Ukraine Facility.

«Международная поддержка является ключевой в обеспечении макроэкономической стабильности и построении фундамента для дальнейшего экономического роста. Европейский Союз является крупнейшим донором бюджетной поддержки с февраля 2022 года — более 31 млрд евро. Внедрение Инструмента Ukraine Facility вместе с одобрением Еврокомиссией Плана Украины поможет своевременно и в полном объеме обеспечивать насущные бюджетные потребности в социальной сфере, а также реализацию восстановления и реконструкции. В то время как имплементация структурных реформ будет способствовать экономическому развитию и евроинтеграции Украины», — отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

20 апреля 2024 года Конгресс США одобрил пакет помощи Украине с $7,8 млрд бюджетной поддержки. Соединенные Штаты являются вторым крупнейшим донором прямой бюджетной поддержки с февраля 2022 года — около 23 млрд долларов США. Благодаря привлеченной помощи правительство Украины имело возможность обеспечивать устойчивое государственное управление и частично компенсировать социальные и гуманитарные расходы госбюджета.

Справка Finance.ua:

В марте в госбюджет поступил первый транш в размере 4,5 млрд евро.

Выполнив все 5 реформ в сферах управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, развития бизнес-среды, Украина привлекла в общей сложности 6 млрд евро, предусмотренных механизмом переходного финансирования.

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