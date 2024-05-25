Украина получит новый пакет военной помощи от США на 275 млн долларов — Finance.ua

Украина получит новый пакет военной помощи от США на 275 млн долларов
В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на 275 миллионов долларов.
Об этом говорится на сайте Пентагона.
Это уже 58-й пакет помощи от августа 2021 года, который будет предоставлен Украине администрацией президента Джо Байдена из запасов Министерства обороны США. Он должен обеспечить Украину самым неотложным оружием.
В пакет вошли:
- боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- минометные снаряды калибра 60 мм;
- противотанковые управляемые ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- стрелковое оружие, дополнительные патроны к стрелковому оружию и гранаты;
- противотанковые мины;
- шлемы, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты;
- запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Реакция президента
Президент Украины Владимир Зеленский позже отметил, что пакет содержит «крайне необходимые ракеты большой дальности».
«Этот пакет критически важен именно сейчас, когда враг усилил атаки вдоль линии фронта. Сегодня в Харькове я воочию увидел, насколько важно укрепить наших воинов, чтобы защитить наших людей, наши города и общины», — написал он.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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