Украина получит новый пакет военной помощи от США на 275 млн долларов — Finance.ua

Украина получит новый пакет военной помощи от США на 275 млн долларов Сегодня 13:57 — Казна и Политика

Украина получит новый пакет военной помощи от США на 275 млн долларов

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на 275 миллионов долларов.

Об этом говорится на сайте Пентагона.

Это уже 58-й пакет помощи от августа 2021 года, который будет предоставлен Украине администрацией президента Джо Байдена из запасов Министерства обороны США. Он должен обеспечить Украину самым неотложным оружием.

В пакет вошли:

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

минометные снаряды калибра 60 мм;

противотанковые управляемые ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

стрелковое оружие, дополнительные патроны к стрелковому оружию и гранаты;

противотанковые мины;

шлемы, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты;

запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Реакция президента

Президент Украины Владимир Зеленский позже отметил , что пакет содержит «крайне необходимые ракеты большой дальности».

«Этот пакет критически важен именно сейчас, когда враг усилил атаки вдоль линии фронта. Сегодня в Харькове я воочию увидел, насколько важно укрепить наших воинов, чтобы защитить наших людей, наши города и общины», — написал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

theБабель По материалам:

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