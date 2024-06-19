Из-за превышения квот ЕС вернул пошлины на украинский овес — Finance.ua

Из-за превышения квот ЕС вернул пошлины на украинский овес Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

Из-за превышения квот ЕС вернул пошлины на украинский овес

Из-за превышения квот Европейский союз вернул пошлины на овес.

Об этом говорится в сообщении Генерального директората Европейской Комиссии по сельскому хозяйству и развитию сельской местности.

«С 19 июня 2024 года по 5 июня 2025 года импорт украинского овса в ЕС будет происходить в рамках тарифной квоты из Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ), действующей с 2016 года между двумя сторонами. Автоматическое восстановление этой тарифной квоты стало результатом пересмотра Автономных торговых мероприятий (ATМ), действующих с 6 июня 2024 года. Регламент АТМ включает в себя аварийный тормоз для нескольких продуктов, включая овес (срабатывает автоматически, если объемы импорта достигают среднегодового объема импорта, зафиксированного в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года. Для овса этот средний показатель составляет 2440 тонн. По достижении этого объема Комиссия в течение 14 дней повторно вводит соответствующую тарифную квоту с УВЗСТ», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, квота на овес установлена ​​на уровне 4 тыс. тонн.

«Поскольку импорт с начала 2024 года превышает этот объем, до конца 2024 года будут действовать пошлины в режиме наибольшего содействия. Квота в рамках УВЗСТ будет вновь доступна с 1 января 2025 года», — говорится в сообщении.

Украина экспортировала более 7 тыс. тонн овса во все третьи страны в 2022 году и 11,173 тыс. тонн с июля 2023 года по май 2024 года.

Кроме ЕС, Украина экспортирует овес в Индию, Ирак, Ливию, Марокко, Южную Африку, Швейцарию, Турцию, Вьетнам и другие.

Кабинет Министров установил нулевую квоту на экспорт сахара и ввел квотирование экспорта мяса птицы в Европейский Союз на 2024 год.

Европейский Союз продлил еще на год, до июня 2025 года, режим беспошлинной торговли для Украины.

Українські Новини По материалам:

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