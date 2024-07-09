Словакия начнет импортировать газ из Польши вместо российского — Finance.ua

Словакия начнет импортировать газ из Польши вместо российского Сегодня 09:15 — Энергетика

Словакия начнет импортировать газ из Польши вместо российского

Польская группа Orlen через свою дочернюю компанию PGNiG Supply & Trading подписала контракт со словацкой компанией ZSE Group на поставку газа, которая возместит примерно 30% потребности ZSE в течение года.

Об этом говорится в сообщении Orlen.

Orlen будет снабжать ZSE Group природным газом с января до конца 2025 года.

Газ (включая и США) будет доставляться в сжиженном виде в LNG-терминал в Литве. После регазификации он будет транспортироваться через трубопровод, соединяющий Литву и Польшу, в польскую газовую систему, а затем будет переправляться в Словакию через интерконнектор Vyrava.

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«Контракт знаменует собой первый случай, когда словацкая компания импортирует природный газ через северную границу страны», — говорится в сообщении.

Цена договора рассчитана на базе рыночных ставок.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Сербия будет транспортировать в Венгрию больше российского газа, если Украина не продлит транзитное соглашение с россией.

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