Словакия начнет импортировать газ из Польши вместо российского — Finance.ua

Словакия начнет импортировать газ из Польши вместо российского
Польская группа Orlen через свою дочернюю компанию PGNiG Supply & Trading подписала контракт со словацкой компанией ZSE Group на поставку газа, которая возместит примерно 30% потребности ZSE в течение года.
Об этом говорится в сообщении Orlen.
Orlen будет снабжать ZSE Group природным газом с января до конца 2025 года.
Газ (включая и США) будет доставляться в сжиженном виде в LNG-терминал в Литве. После регазификации он будет транспортироваться через трубопровод, соединяющий Литву и Польшу, в польскую газовую систему, а затем будет переправляться в Словакию через интерконнектор Vyrava.
«Контракт знаменует собой первый случай, когда словацкая компания импортирует природный газ через северную границу страны», — говорится в сообщении.
Цена договора рассчитана на базе рыночных ставок.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Сербия будет транспортировать в Венгрию больше российского газа, если Украина не продлит транзитное соглашение с россией.
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