российское правительство раздает подсанкционным сырьевым компаниям последние резервы валюты — Finance.ua
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российское правительство раздает подсанкционным сырьевым компаниям последние резервы валюты

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российское правительство раздает подсанкционным сырьевым компаниям последние резервы валюты
российское правительство раздает подсанкционным сырьевым компаниям последние резервы валюты
российские власти распаковали последние доступные резервы иностранной валюты для вливаний в попавшие под санкции сырьевые компании, которые испытывают все больше трудностей с экспортом и оплатой через банки «дружественных» стран.
Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные российского Минфина. В июле российский Минфин вложил 3 млрд китайских юаней из Фонда национального благосостояния в «ценные бумаги российских эмитентов».
В пересчете на рубли из ФНБ ушло 25 млрд рублей, следует из данных Минфина. Какие компании получили юани, ведомство не уточнило. Из крупных российских компаний юаневые облигации на рынке имеют «Роснефть», «Русал» и «Норильский никель», указывает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Егор Шумилов. С начала 2024 года были размещены облигации в китайской валюте на 28 млрд юаней, отмечает он. Инвестиции Минфина таким образом возместили 11% этой суммы.
Китайские юани — последняя валюта, оставшаяся у государства после того, как страны Запада ввели санкции против ЦБ, Минфина, ФНБ и заморозили около $300 млрд или половину золотовалютных резервов страны.
По состоянию на 1 августа у ФНБ осталось 226 млрд юаней. Также в ликвидной, то есть не израсходованной части фонда — 298 тонн золота. Общий объем ликвидных активов ФНБ с начала войны сократился вдвое, или на $58 млрд, за счет расходов на покрытие дефицита бюджета и вливаний в госкомпании и госбанки.
По материалам:
Економічна Правда
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